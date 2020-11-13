全民造星III︱Odi＠BINGO鬧子涓離團累發展　強尼：係你難夾咋？

ViuTV王牌選秀節目《全民造星III》50強比賽正進行得如火如荼，評判搖擺不定的準則亦令觀眾無所適從，女子組合BINGO已離開成員夏子涓及元老成員陳康琪（Odi）先後出場，不過二人之間的氣流就非比尋常，充滿火藥味！

曾經的BINGO成員（左起）夏子涓、關嘉敏（Carman）、陳康琪（Odi）在《全民造星III》「聚首一堂」。（Weibo／＠女團BINGO）

夏子涓在面試談到加入BINGO一年就退團，自認當年賠償了不少錢才離開，只因自己嚮往舞台，而公司只着重賺錢，兩者意見不合只好離開，說到痛處，子涓一度哽咽：「我覺得肯努力嘅人唔會一無所有。」工作人員更直言：「佢喺BINGO係嘥咗！」面試後，監製花姐、導師林二汶、彭秀慧紛紛對她表示欣賞！

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接着Odi出場，無論唱歌還是跳舞實力都強差人意，令導師彭秀慧直言：「我唔相信你係有經驗嘅表演者，我唔覺得你係出道四年嘅組合成員！」私下亦同樣評價道：「佢冇一樣嘢令我覺得要畀機會佢！」Odi演出期間花姐更說：「真係唔好留咁耐，有腿都冇用！」可是，Odi最後以2藍的成績入圍，在參賽者間引起爭議！導師們亦不想收Odi為隊員。

Odi更不滿地在台上埋怨BINGO從五人團體，成員逐年減少至僅剩兩人：「唔知點解每年都要重新嚟過，每次做到少少成績就會有人想走，點解我每次都要陪你重新嚟過？我嘅時間都好寶貴！」此舉引來強尼發問：「會唔會係因為你難夾？」

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