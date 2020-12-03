《棋魂》劇評：口碑逆襲！無法單憑熱愛成為一流天才的真實揭露

《棋魂》從豆瓣開分7.2漲至8.4，落子雖無悔，喜愛卻不怕打臉。剛開始被嘲「翻車」也有幾分創作上的不可抗因素，例如服裝及化妝的複雜考慮、故事情節的部分刪改、劇作風格的落地、二次元漫畫與真人劇的壁壘等。如今的8.4分，證明了《棋魂》經受住了大眾的考驗，很是不易。

《棋魂》從一開始的7.2分，在服化道及情節是否忠於原著的爭議聲中升至8.4分，證明經過了考驗（豆瓣網截圖）

作為一個沒看過原作的觀眾，筆者沒什麼心理包袱，從第一集就因《棋魂》的題材的特殊性、中二的幽默感以及恰當的懷舊感而駐足，褚嬴是小時光的「千年圍棋buff」的設定，也帶來了有別於其他作品的「成長式爽感」。

當然，其中的一些因素離不開原作的加持，但再看下去，《棋魂》中黑白分明卻講究「善勝者不爭」的圍棋世界，以及繁雜瑣碎卻用動人情感勾連的現實世界，是讓我產生追劇慾望的地方。

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圍棋世界

《棋魂》為圍棋設立了多個時空場域。褚嬴對圍棋的執念，讓他被困在一個只有自己的時空裂隙中獨自等待，而他的千年棋魂的身份背景，為觀眾揭開了圍棋世界歷史的一隅。

而到了時光生活的現代，劇中是一步步將主角拉至圍棋世界的。為了滿足褚嬴下棋的願望，時光與褚嬴滿大街尋找有圍棋的地方，街亭公園眾多觀棋者看的是像棋、好不容易找到的棋牌社打的是麻將、娛樂廳室裡的項目是歌舞……

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當時光與褚嬴準備回家的時候，才看到街角的一家真正的圍棋社。橋段真實而幽默，也進而反映出了圍棋這一娛樂項目的沒落，比較符合國情。而在這之後，時光從排斥圍棋到熱愛的過程是循序漸進的。觀眾也通過場景和人物的穿針引線，進入圍棋世界中，感受這個靜謐深邃又氣象萬千的世界。

初中校園裡，有灑脫傲嬌、對圍棋情感複雜的象棋社社長何嘉嘉，對圍棋痴迷但天賦平庸的吳迪，他們影響著時光再次接觸到了圍棋。此時的圍棋仍舊是個小眾項目，連建立個圍棋社都十分艱難，甚至被其他社團打壓。

直至時光告別校園正式走上職業棋手之路，圍棋世界才豐富了起來。（《棋魂》劇照）

直至時光告別校園正式走上職業棋手之路，圍棋世界才豐富了起來。「贏棋才放人」的包工頭、餐廳裡口出狂言的韓國棋手、專心搞商業建立圍棋網站的方緒、擾人比賽的街頭無賴、蘭因寺中隱居的圍棋高手……各色人物都浮出水面，為主角們指路。

由此，才能見到30集中，褚嬴和俞曉暘對弈時，送貨師傅、搓澡工、包工頭、理髮師共同圍觀棋局的場景。圍棋的「魂」將他們串聯在一起，前期的情節鋪墊累積到了這一刻，觀眾自然可以清晰感知到他們的情感羈絆。

在圍棋世界中，似乎所有複雜的現實動因都變得簡單純粹了起來，賣假文物的能因輸棋理虧、狂妄自大的棋手能回歸樸實、蠻橫無理的社會人能藉圍棋淨化，足夠理想主義。而這些都並非「爽劇套路」能夠完成的，它來自於創作者的耐心鋪陳、細節打磨。只有這樣，才能與觀眾實現情感上的共振，進而選擇相信劇中的情節。

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在圍棋世界中，似乎所有複雜的現實動因都變得簡單純粹了起來。（《棋魂》劇照）

比如時光對圍棋表現出不屑態度時，一向唯唯諾諾的吳迪有了情感爆發，是熱愛讓他勇敢；雖然除了時光沒人看見褚嬴，但他每次都會對下棋者鞠躬，這是對圍棋的敬畏。這樣的圍棋世界才引人神往。

劇中設置了蘭因寺這個圍棋世界中的理想之地。其實圍棋與道教有著密不可分的聯繫，「善勝者不爭」才是道弈追求的目標。范仲淹《贈棋者》有云：

何處逢神仙，傳此棋上旨。靜持生殺權，密照安危理……精思入於神，變化胡能擬。 范仲淹《贈棋者》

這便是《陰符經》生殺辨證思想在圍棋上的體現。

而蘭因寺顯然是佛教之所，且劇中的衝段三人組都在瓶頸時期，於蘭因寺解開了下棋時的「惑」。這其實是圍棋世界與現實世界連接的地方，也是《棋魂》既有理想主義的青春逐夢之旅，又兼容了現實主義的樸實之處。

而蘭因寺顯然是佛教之所，且劇中的衝段三人組都在瓶頸時期，於蘭因寺解開了下棋時的「惑」。（《棋魂》截圖）

現實世界

《棋魂》雖有爽點，但不是爽劇，它以落地的情節設計觀照了普世情感，塑造了一個冷酷與溫情並重的現實世界。現實是什麼？就是有人為了圍棋幾年如一日地打譜、做死活題，但總是人憑藉天賦用更少的時間趕上你，把你虐成無法在社會容身的人。無論怎麼進步，在圍棋世界中總有難以逾越的棋力高峰。當然，也有人在學業與夢想之間的艱難抉擇中，便放棄了圍棋。

吳迪對待圍棋比剛開始下棋的時光要虔誠，他的夢想是代表學校圍棋社參加比賽，碰一碰冠軍獎杯。即便早已放棄成為職業棋手的理想，但當看見比他有天賦的學長參加棋賽僅僅是為了高考加分，他還是忍不住失落與不解。

（《棋魂》截圖）

你不一定過圍棋人生，但可以過有圍棋的人生。 褚嬴

這是劇中褚嬴送給他的話，將他從困頓中解救了出來。沒有辦法逆襲是人生的常態，普通人或許終其一生也無法在自己最熱愛的領域中成為頂尖人才，但熱愛是可以在平凡中找到幸福與希望的源泉，這是圍棋世界留給現實世界的道義。

在劇中，心理包袱最重的是沈一朗，他不被家人認可，還需要自己打工賺錢來養活自己的夢想，周遭的環境讓他分心，不得不放棄戀人，最終定段再次敗給了學棋一年的時光。他是《棋魂》中受打擊最多、棋手之路最坎坷的角色。但他並非缺乏天賦的那一類人，劇中給他設置了另外的劇本，蘭因寺就是他轉變的開始。

道家講究無為而治、以柔克剛，想要達到最高境界的手段就是「無」。無可言說，只可意會。這也是褚嬴和俞曉暘從未見面但成為知己的緣由。而沈一朗下棋時被現實問題綁架太多，保持不了下棋時講究的平常心，勝負凌駕於熱愛之上，圍棋就成了世間淫巧。

（《棋魂》劇照）

找回「痴心」再放下「痴迷」是《棋魂》為沈一朗找到的路。愛情、夢想、他人的目光等都成了沈一朗身上的包袱，因此蘭因寺中的師父跟他下「意念棋」，沒有棋桌、棋盤與棋子，兩個人憑著記憶對弈，藉此幫助沈一朗達到「超然忘我」的境地，重拾對圍棋最單純的熱愛。

因此，《棋魂》中除了時光這般懷有赤子之心的天賦型選手，更有沈一朗這種屢敗屢戰的形象，先「執空」後「隨性」，再回到複雜的現實生活裡，從容做出取捨。劇中傳達的是中國哲學的智慧。

除了少年的挫敗經歷，劇中更有時光與母親的細膩親情，朋友之間的深厚友誼，競爭者的惺惺相惜等現實溫情。觀劇之後，我們相信有這樣一個圍棋世界的存在，也希望現實世界中，雖有失敗存在，但也永不失希望與溫情。

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