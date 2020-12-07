小金城武陳昊森五年前舊樣現「怪鼻」呈極大對比　動刀背後有原因

陳昊森主演電影《刻在你心底的名字》爆紅，成為新一代男神，更入圍第57屆金馬獎最佳新人演員，演技實力備受肯定，但其實他在2015年就曾上過《綜藝大熱門》，如今影片又被挖出，當時青澀的模樣也隨之曝光，引起大票網友討論。

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陳昊森以電影《刻在你心底的名字》爆紅，人氣爆棚的他，更成為如今炙手可熱的新一代男神，但他其實是在2015年上《綜藝大熱門》出道，他當時以改名前的名字「陳世承」參加「型男高校生」主題的錄影，他一登場就讓眾人驚豔，更被認為像趙又廷和王力宏，還當場表演了拉小提琴的才藝，模樣青澀又害羞，但依舊不減帥氣。

「小金城武」陳昊森五年前鼻子超詭異？（點圖放大↓↓↓）

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「小金城武」陳昊森爆紅後照片（點圖放大↓↓↓）

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而陳昊森上《綜藝大熱門》的片段掀起不少關注，許多網友紛紛前來朝聖，「看完刻你回來看當時的青澀森森，一直害羞流汗爆可愛的啦」、「2號是演刻在我心底的名字的男主角，寶藏男孩欸」，當時更有疑似是他本人的帳號留言，表示自己是第一次上節目，所以很緊張，「但我覺得我很享受過程那才是最重要的，你們說的我的鼻子那是從小我很愛運動，從躲避球籃球飛盤足球任何球類我都想碰，而一直被球砸到我的鼻子，所以才歪歪的，明年暑假要和媽媽一起去看醫生把他喬正。」

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他更謙虛地表示：「我不敢說自己一定是第一，每個人有自己心中的第一，這些我們都尊重，但我做人坦蕩蕩，有人的指教批評我們接受也會改進，謝謝你們，我會加油！有天我成功了你們的批評還有意見就會是我成功的動力！」

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