星級美顏秘方│Maggie Q分享早晨健康Green juice　有助排毒抗衰老

41歲Maggie Q近年成功打入荷里活市場，升呢成為一線美劇演員，早前加入內地社交平台小紅書，短時間內吸引25萬粉絲關注，與網民分享營養、健康飲食心得。

有影迷大讚Maggie Q現年41歲都Keep 得非常好。（GettyImages）

Maggie Q是歐亞混血兒，一般混血兒老得比亞洲人快，不過41歲Maggie Q仍然keep得相當好，這與她的健康生活不無關係。在最新一條影片中，她便公開自己私藏的早晨秘方Green juice（綠色蔬菜汁），混合各種抗衰老排毒的蔬果，有助清理腸胃預防便秘，開啟精神爽利的一天！

Maggie Q拍片分享自己的早晨蔬菜汁。（影片截圖）

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