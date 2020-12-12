我就是演員︱曾國祥預告片零鏡頭惹猜測　疑因參加過社運被踢走？

內地綜藝節目《我就是演員》第三季即將開播，日前官方網站已經公布今季的導師陣容，包括有影后章子怡、製作人于正以及導演曾國祥，令不少網友都非常期待。豈料在節目12日晚播出前，曾國祥被爆疑似曾經參加過社會運動，所以他被節目臨時換走，事件一度登上微博熱搜超過100萬人討論。

節目組日前公布章子怡、于正和曾國祥是今季的節目導師。（《我就是演員》微博圖片）

翻看《我就是演員》的預告片的確不見曾國祥的任何影子，在預告片中只見于正同章子怡的閒談鏡頭。正正因為這一點大家就瘋狂猜測曾國祥是否被節目組剪走了鏡頭，令到大家非常好奇。而有網友就猜測可能同曾國祥過去參與一些社會運動有關，網友貼出的資料顯示，指出曾國祥同老婆王敏奕曾經在2014年參加過社會運動，又指出他曾公開在微博力撐爭取過免費電視牌照王維基，而事關王維基在上年十月份時，在香港政府宣布引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》後，之後他在個人社交網站寫道：「香港人站起來不退讓」，所以不禁令人聯想曾國祥的政治取態，懷疑是這個因素所以遭節目踢走。

節目預告不見曾國祥蹤影。（影片截圖）

只見章子怡同于正。（影片截圖）

踢走一事純屬是大家的猜測，翻看節目組的官方網站亦看不見有發任何聲明，還可以看見曾國祥的宣傳海報，不過其海報的批評區留言就關閉了，令人感到非常怪異。事關其他兩位導師的評論區還設置為開放的狀態，而曾國祥的個人微博所有內容都看不見，因為他對內容進行了設置模式，所以外界是看不到的。另外，該節目導演吳彤亦有在微博發文：「難」，一個「難」字似乎意有所指， 到底曾國祥是否真的被節目踢走，唯有待節目播出才知真相。

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官方評論區被關閉。（微博截圖）