我就是演員︱曾國祥疑曾參加社運遭踢走？　急發微博澄清另有原因

曾國祥今（12日）被指疑因2014年曾參加過社會運動，又在微博公開力撐過王維基，而被猜測因政治取態關係，被內地綜藝節目《我就是演員》第三季踢走，事件一度登上微博熱搜廣受討論。

我就是演員︱曾國祥預告片零鏡頭惹猜測 疑因參加過社運被踢走？

曾國祥發貼文表明因為防疫關係，而退出節目錄製 。（《我就是演員》微博圖片）

未知曾國祥是否眼見網上對該事件愈傳愈烈，他在下午4點32分急發微博作澄清。原來是因為防疫問題，顧慮到同往後節目錄製有所衝突，所以他決定不再參與該節目，而為了節目的整體連貫性，早前已錄製的畫面亦將會刪除，他留言說道：「在這裡和大家說一聲抱歉，因為工作原因要往返多地，鑒於目前防疫情況，我的行程會與《我就是演員》的錄製需求有所衝突。由於本季節目賽製有所創新，缺席錄製會造成内容割裂，為了保證本季節目整體的連貫性與賽製有效性，在與節目組雙方共同溝通下還是決定對已曾錄製的内容進行删除，後續也將不再參與節目的錄製。」聲明一出又再次登上熱搜榜，有超過200萬人討論。

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曾國祥表示早前已錄製好的畫面亦會刪除。（lajah@IG）