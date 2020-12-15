全民造星III｜傳CY入十強被稱花姐契仔　更有一班明星全力支持

ViuTV選秀節目《全民造星III》的比賽去到十強爭奪戰，雖然節目還未播到十強塵埃落定的結果，但早前已有一份十強名單流出，引來網民議論紛紛，當中CY（陳澤言）惹來的爭議性最大。而在30強入20強時，不少網民都不滿他在小組賽表現不突出，甚至在其中一輪表演出現「揄襪」一幕，即使未知名單真假，網民指他能進20強似乎不太合理，又封他為新一任「花姐（監製）契仔」，更有人質疑他是否有後台。

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CY在前哨戰時一展歌喉，但到分組比賽後，就慘變隱形人。（YouTube影片截圖）

CY在前哨戰時展現了歌唱實力，可是入了小組賽後，經常表現得心不在焉，在跟另一組Dance Battle時更出現彎腰整理長襪的一幕。（電視截圖）

CY在分組比賽後未見有亮眼表現，擅長唱歌的他也未見有機會大展歌喉到足以令人讚賞。而回顧在50進40強時，他也曾被導師彭秀慧點名批評，但最後也留低了，甚至走進20強。眼利的網民更抽出一段片段，是花姐在CY的一組在表演前特別鼓勵他，大叫︰「CY專心啲啊！」在後台又說︰「好驚CY會影響到自己情緒」，觸動網民神經，指他是新「花姐契仔」，疑似得到偏心。而網民又發現上輪評判許廷鏗更特別在IG點名讚CY，直指是他的心水。在比賽初期，張繼聰也有在IG為CY特別打氣和留言，張繼聰和太太謝安琪也有在IG關注CY，雖然未知他們是否真的認識對方，但看來CY的人緣也相當不錯。

B組的感情很好。（Instagram@chasec316）

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近日許廷鏗開直播時，也再談及CY，他說︰「CY我覺得係我嘅十強心水。」後來鄭欣宜加入直播，又再大讚他︰「好正啊呢把神經刀我覺得，（許廷鏗︰我好鍾意CY把聲）超鍾意！癲㗎佢，癲㗎！」許廷鏗問到她是否玩爆料，欣宜否認，又解釋道︰「我就係覺得佢傻傻更更咁，其實你睇已經出咗街嗰啲集數呢，成日都好似俾人鬧佢『喂，你個人喺唔喺度？』但其實佢嘅可愛之處就喺呢度囉！」二人對他真的有讚無彈。究竟是什麼吸引眾多藝人支持他呢？

許廷鏗和鄭欣宜對CY有讚無彈。（Instagram截圖@hui_alfred）

雖然有不少網民質疑CY的實力，指他是「Freerider」，不過其實他在前哨戰時唱出張敬軒的《缺》，的確是看到他的唱功，而且近來更有粉絲指他的唱腔似陳奕迅，那就看看他再以個人身分和表演在20強出現時，又會否讓大家有驚喜和找到亮眼之處吧。

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