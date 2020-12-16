吳千語傳將嫁富三代男友　網上曬千八呎複式豪宅

林峯愛情事業豐收，舊愛吳千語亦同樣覓得好歸宿。今年7月有傳其「富三代」緋聞男友施伯雄（Brian）已準備好迎娶千語，更豪擲3000萬買入清水灣1,800呎豪宅築愛巢。近日吳千語亦不時在社交平台曬複式千呎豪宅，內裡空間十足，裝修簡約舒適！

吳千語近日不時曬豪宅。(吳千語IG)

吳千語最經常分享家中的廚房，原木工作檯面配白色櫥櫃，充滿法式田園風，她不時在這裡拍片教大家下廚，真係入得廚房出得廳堂！客廳非常闊落，放置約兩米的巨型餐桌卓卓有餘，非常大器，同時又啱晒千語不時大宴親朋。臨近聖誕，千語亦悉心為家中添上裝飾，在屋內的玻璃樓梯掛上松條，上面有不少聖誕彩球點綴，更在門口放了一棵約6呎的聖誕樹，非常有節日氣氛。

點擊圖片看看吳千語的千呎豪宅：

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Brian的條件和背景屬筍盤級數，外型又不俗，畢業於美國喬治華盛頓大學，主修工商管理，不僅名校畢業而且家勢顯赫，他是前全國政協委員兼地產商施子清的長孫，名副其實的百億富三代。Brian雖然家庭背景驚人，但他也有自己的事業，是一名企業家，一手創立網上房地產平台，更因此得過「網絡人氣大獎」。

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Brian是前全國政協兼地產商施子清嘅長孫。(網上圖片)

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