香港愛情故事｜龔嘉欣羅天宇難敵貧賤夫妻百事哀　隨時悲慘收場？

由羅天宇、龔嘉欣、王敏奕、龔慈恩和白彪主演的熱播劇《香港愛情故事》題材貼地寫實，播出以來獲無數好評。當中羅天宇和龔嘉欣更在劇中豁出去，上演多場激吻戲及床戲，以及玩盡情侶間情趣玩意，令觀眾大開眼界！最新一集，講到二人終於修成正果，但仍然為「上車」絞盡腦汁！

二人在劇中相當甜蜜！（劇照）

回顧羅天宇在小巴上面向龔嘉欣求婚，大聲講出愛的宣言一幕以及二人的結婚戲，無一不搞喊觀眾！龔嘉欣接受《香港01》訪問時亦表示，拍攝過程亦相當感動：「拍嘅時候其實都有流眼淚，我記得好似拍咗兩至三次，都感動嘅！而且我哋同龔姐彪哥嗰條線係相扣嘅，就係因為我哋呢一對嘅甜蜜，令到龔姐彪哥嗰條線更加無奈同傷感。我喺屋企睇時都有喊，其實過往每一套劇集，我自己睇完一集之後，都會同演員對手互相講返當晚劇情。」

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小巴求婚一幕相當有新意，亦好貼地！（劇照）

對於劇集首集收視比起同時段暴升4點，龔嘉欣亦稱收到不少正面的鼓勵：「自己都冇諗過收視，不過就真係收到好多朋友，同埋網上面嘅留言，私信，大家都好喜歡呢個戲，都有陪我一齊流眼淚，呢個係我覺得最感動嘅！」問到嘉欣會否期待婚姻？她就笑稱：「我係好被動嘅，我會採取一個等待嘅心態，好想自己在事業上面可以做得更好，先至再諗其他嘢。」

點撃下圖重溫兩位主角的甜蜜一刻！

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龔嘉欣最近被爆出以九百多萬購入將軍澳某屋苑的兩房單位，堪稱「圈中小富婆」，她稱：「我好幸運，細個冇家庭負擔，但係真係早入行，好多前輩同長輩都教，一定要儲錢，好彩自己都真係聽話，但都要繼續俾心機做嘢，盡量慳盡量儲。」至於今年龔嘉欣分別在《大醬園》、《殺手》以及《香港愛情故事》的角色都深受網民注視和讚賞，她指：「我覺得最緊要觀眾認同，每一套戲自己都真係用心去演，三個角色都好唔同，相信觀眾睇得到感受得到。」

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有指劇中龔嘉欣與羅天宇繼續為安樂窩而奮鬥工作，但可惜二人終敵不上「貧賤夫妻百事哀」，新居面臨撻訂危機，二人亦由新婚夫婦變成分居......

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點撃下圖睇公屋出身的藝人！