數據分析2020爆紅台劇20大　《國際橋牌社》有雞排妹助陣僅排第九

你是韓劇派、日劇派、還是台劇派呢？2020年有不少值得一看的台劇，不管是燒腦的《誰是被害者》、讓讓深省的《我的婆婆怎麼那麼可愛》還是療癒人心的《黑喵知情》，都為我們創造了不少新的有趣話題。

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》就為大家揭曉2020最備受討論的20部年度台劇，還沒看的快點加到片單，跟大家一起感受看劇的樂趣吧～（點圖放大↓↓↓）

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同場加映：台灣鄉土劇向《食神》周星馳致敬？三套獵奇台劇 網民睇到反白眼（點圖放大↓↓↓）

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月01日至2020年12月16日，約一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2020年台劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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