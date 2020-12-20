鄭秀文父親上月離世　IG千字文悼亡父︰眼淚偶爾仍會忍不住落下

鄭秀文（Sammi）數月前曾在IG透露父親身體抱恙曾住院，她和家人通宵達旦照料爸爸，最後也出院了。但Sammi在同日（20日）突然在IG坦承父親已在上月離世，她字裡行間透露了對他的不捨，「這段日子腦海中都是父親的身影」。

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Sammi的爸爸在上月去世了。（Instagram@sammi_chengsauman）

Sammi在10月痛失受犬Lucky，未料後來爸爸也離世，她不禁說︰「失去了Lucky，也失去了父親，經歷了一個個痛，想到他（牠）們，刺到感觸處，眼淚偶爾仍會忍不住落下。也是凡人吧！有時候，就允許自己同時堅強與脆弱吧！」她又回想爸爸的安息禮（喪禮）那天的情境︰「廣濶光亮的教堂中央，上了淡妝的父親安詳地躺在棺木裡，我細細凝望他，眼淚一滴一滴的落下……」但她知道雖然父親走了，但他的愛將會與她同在，又指自己哭過痛過後，會重新振作的。

Sammi發文悼念父親。（Instagram@sammi_chengsauman）

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Sammi發文全文如下︰

「前天跟弟弟一起前往墓庫大樓辦完父親身後事的最後事宜……無限思念中。我生命中最親愛的父親上月去世了，在我和所有家人的陪伴中，非常安詳地被天父接返天家。過去一個多月來，我和姊弟們默默地為爸爸籌備喪禮（安息禮）。父親是基督徒，十多天前已經在教堂完成了一個柔和有愛的安息禮。衷心感謝那天到來的好朋友們。很不捨，這段日子腦海中都是父親的身影。但父親不會再屢被病疾折騰，主懷安息了。

過去這段時間，除了想安靜地籌備父親的喪禮（安息禮），我也在調整和修復自己身心。我們姊弟們也全力照顧著媽媽。（媽媽失去了幾十年的老伴， 但她在痛和不捨之中，在信仰中很堅強，我非常佩服她）。失去了Lucky，也失去了父親，經歷了一個個痛，想到他（牠）們，刺到感觸處，眼淚偶爾仍會忍不住落下。也是凡人吧！有時候，就允許自己同時堅強與脆弱吧！父親勇敢地打完一場又一場的硬仗（面對不同的病疾）, 父親壯麗地完成人生任務，現在，被天父寵召回天家，安息主懷。安息禮那天，廣濶光亮的教堂中央，上了淡妝的父親安詳地躺在棺木裡，我細細凝望他，眼淚一滴一滴的落下……但他安息主懷，我和家人都安心釋懷。父親走了，但他的愛將會與我同在，不熄不滅。聖經說： 萬物有時。 我懂。看著照片中的父親，帶著微笑思念他，『思念亦是一種幸福，因為我們擁有過彼此的幸福。』

當我仰望天空，無限的繁星中，總覺得父親也在當中，星星一閃一閃，似在向我鬼馬地眨眼，並告訴我：『天家好美麗。女兒，你要好好生活，繼續努力和進步』。爸爸，我會，我一定會。哭過痛過，重新振作。爸爸，爸爸，告訴我你是天上哪一顆星，請記得，每夜繼續向我俏皮鬼馬的眨眼。爸爸，愛您。永永遠遠。

#深深體會了睹物思人的感覺 #振作 #重回工作軌道 #萬物有時 #思念 #謝謝每一位好朋友好姊妹在這段期間給我的鼓勵和支持 #衷心感激好朋友謝醫生對我父親的關懷和看顧和每一個指引 #謝謝Doctor Grace #衷心謝謝每一位曾經給我父親治療的醫生父親一直說慶幸有你們為他疹（診）症 #謝謝醫院的醫護們給我父親耐心悉心的看顧 #感謝天父一路的帶領 #爸爸跟Lucky在天家可以彼此作伴」

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