64歲呂良偉開生日直播狀態超然　重提《跛豪》感嘆：現在演不了

「型佬」呂良偉昨晚（22日）在抖音舉行生日直播，與一眾粉絲慶祝自己的64歲生日！期間，呂良偉更有問必答，對於自己在經典劇《上海灘》（1980年）中，飾演「丁力」一炮而紅，呂良偉透露當時他並非「丁力」一角的首選：「原本不是我來演『丁力』的，我是後來監製招振強看到我在《網中人》（1979年）裡面的拼勁，所以他才讓我來演『丁力』。」

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呂良偉近日返到內地為電影《天下無拐》宣傳！（微博照片／＠呂良偉）

他更分享劇中的難忘事：「那個時候有一場戲我跟一位演員拍動作，結果我給那個演員一推就把我推到桌子上面，磕破了頭，結果要到醫院縫針，縫了好十幾針，外面還有外景等我回去完成，大家以為我去醫院就收工了，不用拍通宵，但我一出院就跟場記說到現場繼續拍了，拍到天亮我才回家，所以招振強看了很感動，說我很有『丁力』那種拼勁。」當《上海灘》播出後紅遍東南亞，呂良偉直言當時身為新人的他不懂處理「紅」的情緒，直到《雪山飛狐》（1985年）的時候，演技才慢慢成熟。

呂良偉最初加入無綫時只飾演閒角，後來憑《上海灘》丁力一角走紅。（網上圖片）

至於講到呂良偉另一部經典中的經典《跛豪》 （1991年），他稱當時為電影增重20公斤：「現在演不了《跛豪》，增肥20斤，現在沒辦法做回來，《跛豪》的確為了拿下了不少獎項以及意想不到的福利。當年演《跛豪》的時候，我還在監獄裡面見過「跛豪」（吳錫豪）本人，這麼巧我的律師就是他的律師，他就特別安排我去監獄跟他見面，希望得到他的諒解，後來他也諒解了。」

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