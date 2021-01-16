Irene＠Red Velvet耍大牌沉寂3月為復出發文：自問與旁人相處不錯

韓國女團Red Velvet的隊長Irene去年10月被資深造型師兼雜誌編輯爆耍大牌，當事人更慘被Irene鬧足20分鐘，委屈到落淚於人前。雖然Irene已即時在IG發文道歉，但插水的形象仍難挽回，連累團體活動被取消之餘，更被音樂節目刪去鏡頭。今年1月1日，SM娛樂線上舉行家族演唱會，當時潛水兩個多月的Irene亦有登場，為復出試水溫，周五（15日）Irene更在官方粉絲網發表長文章，再次就「耍大牌」事件發言。

Irene在Lysn表示通過文字問候大家還是會很緊張：「由於我的不足，給大家帶來了痛苦和擔心，對此感到抱歉。」 Irene指自己在2009年以19歲之齡開始練習生生活：「到現在為止作為Red Velvet的Irene站在大家面前是我人生的全部。在說小也不小、說大也不大的年紀開始，一直生活在演藝圈這個小社會裡，我比誰都想要做好。我自認為自己和周圍的人相處得還不錯，所以不知道我的溝通和表達方式會成為問題，只是覺得每個人的溝通方式都不同。 因為過去的事收到了很多擔憂和指責，我也因此有了安靜地回顧自己的時間，令我意識到周圍有愛護我的成員們、Fans、工作人員等，在他們的照顧下，這段時間才可以順利進行活動。」

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Irene坦承時間無法倒流：「（在這段期間）明白了語言和行動的重量，我會努力成為更加成熟的人。今後作為Red Velvet的隊長，作為歌手，我會努力給大家展現更好面貌的裴珠泫（Irene本名），努力不讓大家失望。 希望不要再發生因為我的不足，而有人受到指責的事情；雖然有些晚了，但祝大家新年快樂。」網民均推測是次發文為復出作準備。

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