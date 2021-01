《WandaVision》劇評︰豆瓣9分！劇中劇越幸福　預示後續越虐心

撰文: 電影舖子 最後更新日期: 2021-01-28 23:29

2021年的首部大熱劇真的來了!這部劇曾經提名豆瓣電影年度榜單最值得期待的劇集。開播後評分直接飆到9分。它就是——《汪達與幻視 WandaVision》。

去年荷李活片廠的製作計劃受疫情影響被徹底打亂,許多劇組停工,其中就包括Marvel的三部新劇《獵鷹與酷寒戰士 The Falcon and the Winter Soldier》、《洛基 Loki》、《汪達與幻視》,讓不少Marvel粉感到了前所未有的空虛、寂寞。

雖然去年5月份播出的ABC續訂的《神盾局特工第七季Agents of S.H.I.E.L.D. Season 7》在一定程度上填補了大家的空白,但依舊無法滿足Marvel迷的渴求。這次播出的《汪達與幻視》是幻視和緋紅女巫(Scarlet Witch)的衍生劇集,圍繞他們的愛情和冒險展開。

按圖重溫緋紅女巫與幻視在《復仇者聯盟》系列的愛情▼

+ 4 + 4 + 4

時間線設定在《復仇者聯盟4:終局之戰Avengers: Endgame》後,之後會讓緋紅女巫順利進入《奇異博士2 Doctor Strange in the Multiverse of Madness》的世界中。但我們都知道,幻視在《復仇者聯盟3:無限之戰Avengers: Infinity War》中就已經英勇就義了,那他倆的愛情從何而來呢?關於這點,單從劇名我們就能窺探一二。《WandaVision》不是《Wanda And Vision》——而Vision同樣有著想像、幻想的意思。細思極恐,糖果紙裡包裹的也許只是汪達的南柯一夢。

按圖睇《WandaVision》精彩劇照與故事發展:

+ 22 + 22 + 22

並且,和以往Marvel「五顏六色」的視覺衝擊力不同,《汪達與幻視》的前兩集幾乎都是黑白的,滿滿的復古情景喜劇風。有一些《家有仙妻》的味道。還有點美國1961年推出的情景喜劇《The Dick Van Dyke Show》的感覺。而這些都是Marvel的致敬經典,Marvel影業的老闆Kevin Feige早就透露過,這部劇一部分是經典情景喜劇,一部分是The Dick Van Dyke Show,剩下的才是Marvel大片。

除了黑白質感,前兩集還很「邪性」,搞笑的偽裝下不時露出驚悚的內核,還有小細節讓人頭皮發麻。我們不如邊看邊聊,劇透高能預警,可自主選擇繞道前行。

和以往Marvel「五顏六色」的視覺衝擊力不同,《汪達與幻視》的前兩集幾乎都是黑白的,滿滿的復古情景喜劇風。(劇照)

故事一開篇,就是新婚快樂的汪達和幻視驅車前往一個美麗的小鎮,這是他們愛的家園。在片頭的介紹中,主演並不是扮演汪達和幻視的:伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)和保羅比特尼(Paul Bettany),而直接就是汪達、幻視,暗示這僅僅是某種特定環境下的情景劇,應該就是劇中劇了。在這裡,旺達終於過上了自己期待中幸福、平凡的日子。

男主外、女主內,日常打情罵俏、歡笑不斷。由於會「魔法」,汪達可以全程不沾手地洗碗擺碟,飛來飛去的盤子會不小心撞碎在幻視的機械頭上。汪達開心地調侃說:「我丈夫和他堅不可摧的頭。」官方吐槽最是致命,人在夢境中會傾向於修復現實中的遺憾。現實中,魁隆(Thanos)為了奪取心靈寶石,直接摳碎了幻視的腦袋。而汪達隨手將「破碟重圓」,也代表了她極度渴望逆轉現實的內心。

現實中,魁隆為了奪取心靈寶石,直接摳碎了幻視的腦袋。(《復仇者聯盟3:無限之戰》劇照)

這時,牆上日曆中畫著小心心的日期引起了他倆的注意,「8月23日」,這一定是個重要的日子,可惜倆人對此都一籌莫展。有漫粉猜測,這指的是《復仇者聯盟》漫畫第238期中幻視的復活。而劇中,經過他們陰差陽錯的思考,各自都得出了不同的答案。幻視認為,8月23日的重要意義在於:老闆和老闆娘會去他家吃飯。在這個世界中,幻視是一家電腦公司裡朝九晚五的社畜。因為超出常人的天賦,他的工作效率是旁人的好幾十倍。

可他卻時常無法理解自己到底在幹什麼,這也在提示我們,一切都不是幻視主觀意識中發生的。並且,幻視的領帶也不是普通的擺設,這不僅是幻視在漫畫中的標識,也有著不一般的象徵。躲在圍牆中享受幸福生活的是汪達和幻視,但圍牆外還存在著急於闖入的外界力量。而汪達則在和熱情鄰居的交談中,為8月23日尋覓到了一個自己渴望出現的重要意義,就是結婚紀念日。

【相關圖輯】《WandaVision》開劇須知6件事 紅女巫最強師父首集已登場

+ 15 + 15 + 15

鄰居的名字叫Agnes,從她的裝扮上,我們可以猜測她也許就是漫畫中汪達的導師Agatha Harkness。相似的髮型,相似的領口裝飾。在熱心鄰居的幫助下,汪達決定給幻視一個「激情澎湃」的紀念日夜晚。可當她準備好後,迎來的卻是幻視公司的老闆和老闆娘。

在一頓操作猛如虎的晚餐準備後,他們端坐在飯桌上開始尷尬地聊天。這段,所有演員都貢獻了相對詭異又驚悚的表演。汪達和幻視對於老闆提出的問題一問三不知,但只要感覺真相即將浮出水面時,就會有神秘力量阻止。老闆突然被食物卡住了,老闆娘並沒有十分關心老公的安危,而是瞪著眼睛不停地重複「Stop it」。彷彿是在提醒汪達,應該終止這不真實的世界。

老闆突然被食物卡住了,老闆娘並沒有十分關心老公的安危,而是瞪著眼睛不停地重複「Stop it」。(劇集片段)

而類似這種莫名其妙的干擾出現過不只一次。第二集一開始汪達家意外發現的紅色小飛機,打破了這個黑白世界的平靜。撿起來一看,這不是一個普通小玩具,上面帶著天劍局的標誌。天劍局成員由外星人和地球人組成,目的是解決星際糾紛等問題,性質同神盾局相似,卻有點升級版的意味。在繼承神盾局職能的基礎上,還將保護範圍從美國提升到了全世界的層面。而在這次「紅色」入侵之後,汪達的世界開始陷入了不穩定的狀態。參加社區活動討論時,收音機中傳來聲音「汪達,能聽到我麼?」如同想要把汪達從某個領域喚醒。

玻璃碎片劃破皮膚時,鮮紅的血液滲透出,也彷彿代表著這個黑白世界已經被撕裂。身上穿著天劍局標誌衣服的養蜂人的出現,更是讓汪達驚慌地說著「NO」,把劇情倒轉了回去。在回去之後,他們的世界居然逐漸變成了彩色……至於劇集中旺達和幻視的甜蜜狗糧以及趣味橫生的魔術表演,Marvel粉當然不能錯過自己去劇中觀賞的樂趣。除了劇情,Marvel劇中永遠都值得一說的,就是深藏不露的伏筆和彩蛋。在《汪達與幻視》目前播出的劇集中,有不少安排巧妙的小細節。

【相關圖輯】WandaVision第三集劇透|鄰居一句焫㷫紅女巫 九頭蛇廣告藏彩蛋

情景喜劇的片頭,一個大圓圈的周圍閃爍著六個小星星,代表著六個虛擬寶石。開場動畫中超市裡的海報,有「Bova Milk」的字眼。Bova在漫畫中原本是一頭真正的牛,被隱居在萬達格山(Wundagore Mountain)的奇人高度進化者(High Evolutionary)改造成了類人智慧生命。就是這個牛頭女人照顧汪達的媽媽生下了一子一女。天劍局掉落的紅色飛機上,除了天劍局的標誌還有一個數字「57」。在漫畫中二代幻視也就是我們在電影中看到的幻視,第一次登場就是1968年10月的漫畫第57期。

除此之外,情景劇中插播的兩條廣告也是信息量十足。第一個就是史達工業(Stark Industries)的麵包機,一片黑白色調中,麵包機的閃爍燈卻是紅色的,聲音還特別像是爆炸前的倒數,也暗指電影中汪達父母在轟炸中喪生的現實。當時用到的炸彈和武器,也是史達工業製造的。在漫畫中,「麵包機」(Toaster)還是汪達對幻視的暱稱。

【相關圖輯】Marvel電影宇宙第四階段 11部電影劇集最新故事發展!超英迷必睇:

+ 27 + 27 + 27

第二個就是印著九頭蛇標誌的手錶。這款史特拉克手錶指的是《復仇者聯盟2》中出現的大反派史特拉克男爵(Baron Strucker),是九頭蛇(Hydra)的首領,代表著汪達在九頭蛇實驗中不愉快的經歷。還有非常Q萌的小標誌,比如幻視做魔術的櫃子上就畫著心靈寶石。而情景劇片尾中的ABE也很有可能是《蜘蛛俠:強勢回歸Spider-Man: Homecoming》中,Peter的同學Abe…類似這樣的小細節還有很多,眼尖的漫粉一起來補充。

就目前的線索來看,大家看到的黑白情景劇有可能是汪達逃避現實的美好幻想,也可能是有人故意把她困在了某個時空,所以二集的片尾才會出現「汪達,這是誰做的?」這種質問。總而言之,《汪達與幻視》這部劇,情節層層深入、劇情撲朔迷離,真相呼之欲出,令人迫不及待。

【本文獲「電影舖子」授權轉載,微信公眾號:movpuzi】