色慾都市︳續集春季開拍!重溫N句經典對白　越靚仔慎防床事越曳?

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《色慾都市 Sex and the City》的首播似乎仍然在昨天，這部22年前的限制級浪漫喜劇真實地展現了女人間討論時尚、性經驗、約會和子女教育等的現象，為劇集及電視劇的黃金時段奠定了良好的基本盤。今年6月除了是《慾望城市》的首播22週年，HBO更宣布將推出《色慾都市》續集，預計2021年的春天末在紐約開拍。

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《Vogue》為大家整理了Carrie Bradshaw、Miranda Hobbes、Samantha Jones、和 Charlotte York 的5個經典台詞以及她們教會我們的事。

「長得太好看的男人在床上的表現絕對很糟，因為他們從來不需要表現」…5句《色慾都市 》對白太經典！成為不少80後的「真女人」指南▼

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：《慾望城市》續集確定開拍！回顧《慾望城市》5大經典台詞以及她們教我們的事】

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