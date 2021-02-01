張栢芝全盛時期有幾靚？被遺忘的玉女掌門人　40歲仍是柳飄飄咁樣

撰文： 日本設計小站 最後更新日期： 2021-02-01 00:30

太美了！張栢芝太美了！老實說，我追《乘風破浪的姐姐2》（《浪姐2》）完全就是想看張栢芝！她的初舞臺vlog整個有被驚豔到：這狀態也太誇張了吧！即使邊走邊拍，鏡頭亂晃，360度無死角根本沒在怕的。網友不禁感歎：「這明明是18歲！」、「這麼看我更像40歲那個。」姐不用努力表演了，直接出道就可以了！

回到舞臺，〈星語心願〉第一句歌聲響起，滿螢幕的回憶殺。結果，短短一分鐘的演唱，竟然有好幾句都不在調上！接下來的舞蹈也令人大為驚訝，按某網友所言就是：「初中生的廣播體操都比這標準。」還有人說，2021年度的唱跳雙廢，張栢芝怕是要擔此殊榮了！

張栢芝《乘風破浪的姐姐2》唔識唱唔識跳？點圖放大看40歲的她「扭來扭去」表演↓↓↓

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什麼？張栢芝唱跳雙廢？你們還是太年輕了，張栢芝在唱歌的時候，你們還是個小屁孩呢！

01. 其實我真的是個歌手

22年前，張栢芝一把沙啞嗓音唱出了不一樣的〈星語心願〉。發行前大家都很擔憂，柏芝連粵語歌都不怎麼樣，還要她唱一首國語歌，真的令人方寸大亂。誰知，〈星語心願〉一推出便成績斐然，獲得了第19屆香港金像獎最佳原創電影歌曲。一時間，張栢芝成了全香港甚至全華人地區最紅的人。

張栢芝全盛時期到底有幾靚？點圖放大逐格睇〈星語心願〉MV↓↓↓

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之後，張栢芝簽約了環球唱片。首張個人EP〈任何天氣〉人氣爆棚！還附贈寫真贈品，就問你買不買？你現在要說她唱跳雙廢，那先要去搜一搜這張專輯。這副「鵝公喉」在當時竟然大受好評，短短數周便達到白金級別的銷量。還讓張栢芝獲得了2000年十大勁歌金曲最受歡迎新人金獎。頒獎典禮上，她捧著獎盃獻唱了專輯主打曲〈任何天氣〉，現場超穩。

被遺忘的第四代玉女掌門人！點圖放大逐格睇〈任何天氣〉MV↓↓↓

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所以說，也不是女神不能唱，主要還是歲月磨平了當初的光華啊。

02. 一個實力派演員

另外，有那麼多時間指責張栢芝唱跳雙廢，不如回顧一下她的演技來的好。「不上班你養我啊！」這是《喜劇之王》柳飄飄的一句經典臺詞，也成了張栢芝第一個成名作品。

「唔返工你養我呀？」點圖放大看逐格重溫《喜劇之王》柳飄飄經典場面↓↓↓

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據說試鏡的時候，周星馳給她一支筆叫她假裝抽煙看看，張栢芝卻直接吞雲吐霧。那一刻，周星馳認定這個柳飄飄非她莫屬。是啊，張栢芝就是柳飄飄，那個抽煙喝酒卻從來不偽裝自己的「真我工作坊」。

新人演戲容易露怯，只有張栢芝如魚得水，總能給周星馳意外的驚喜。多少年後，提起張栢芝，周星馳依然覺得她是百年一遇的演戲天才。

「鵪鶉咁樣」靚足20年！點圖放大看逐格重溫《喜劇之王》經典場面↓↓↓

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之後，她是《星願》裡溫柔青春的小護士。《星願》秋男和洋蔥頭的故事真實賺足了觀眾的眼淚，不僅票房突破千萬，張栢芝也憑它拿下了人生第一座電影金像獎。她是〈鍾無豔〉裡可男可女的狐狸精，也是她的顏值巔峰的時期，簡直美的太不像話！

張栢芝演技大爆發勇奪金像獎！點圖放大逐格重溫《星願》經典場面↓↓↓

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在〈無極〉裡，其他導演都只拍得出張栢芝的清純可人，只有陳凱歌拍出了張栢芝內心的蠢蠢欲動，還有那股子不得安寧的妖孽氣息。〈河東獅吼〉中熱情率性的柳月娥，刁蠻卻可愛。

這段臺詞，誰人不知誰人不曉？點圖放大逐格重溫〈河東獅吼〉經典場面↓↓↓

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當你以為張栢芝只是柳飄飄、柳月娥那樣潑辣、外放的形象時，出演讓張栢芝拿下金像影后《忘不了》，則是「沉靜如水」的，她在片中飾演一個單親媽媽，內斂而堅強。憑藉《忘不了》，她摘得第23屆金像獎影后，成為最年輕的影后獲得者。當時擊敗了林嘉欣、劉嘉玲和吳君如三位強勁的對手，正式從玉女轉型為實力派。

點圖放大重溫《忘不了》劇照↓↓↓

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此時年僅23歲的張栢芝如日中天，但她才不在乎鮮花和掌聲，她無心戀戰，童年的經歷讓她只想擁有自己的小家。獲獎後的她說：「我打算26歲戀愛，28歲結婚，30歲前生小孩。」這句話在日後，成了她一生的錨點。

03. 她也是一個天賦型選手

先聊聊別的。因美貌出道，也因美貌混跡江湖。張栢芝絕對是真靠臉吃飯第一人。近期的一個美妝視頻，不知道大家看過沒有，簡直就是在教大家做人。

視頻裡張栢芝只畫了一分鐘不到，口紅色號？不存在的，蘆薈膠塗塗就好。腮紅色號？眉筆？不需要的，拿牙刷刷刷整齊就好，什麼卷髮棒腮紅色號，根本不存在！氣到網友想打人！

路人學只會變東施效顰！點圖放大逐格睇張栢芝超簡單化妝術↓↓↓

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回顧她在電影裡的角色，很多也都是素顏出鏡。（點圖放大↓↓↓）

04. 事業的下坡路，謙卑的學費

女神也會有困擾，在張栢芝離婚一系列事件之後，事業基本就停滯了。其實張栢芝也出演過電視劇，一部是《周璿》，劇本身平庸，收視率也一般，鬧得最轟動的新聞是張栢芝的天價片酬。另一部就是《如果，愛》，張栢芝不僅首次擔任製片，還搭檔F4的吳建豪。但是自播出一來引來一片吐槽：等了張栢芝十年，卻等來了狗血劇情和滿屏尷尬的哭戲。

點圖放大看張栢芝《如果，愛》劇照↓↓↓

此後她常常混跡於綜藝，談著往昔的輝煌。有一次，在綜藝節目裡談及事業和情感，張栢芝說，她隨身帶著兩個光碟：《忘不了》和《河東獅吼2》。前者讓她成為最年輕的金像獎影后，而後者卻讓她開啟了「爛片之旅」。她留下的只有感慨：「我23歲的時候太任性了，所以我一直保存著這兩張影碟，做人要懂得『謙卑』。」謙卑這堂課，學費真的太貴了。

05. 尾聲：人生的錨點

有人說，現在張栢芝最好的角色是媽媽。在她與謝霆鋒離婚後，身兼“父職”，獨自撫養兩個孩子。在曾經某次採訪中，張栢芝也承認最大的夢想就是做媽媽。相較於演員，母親這個身份才更適合張栢芝。

看時常更新的IG就能看出來現在生活的很閒適，她嚮往大海，嚮往自由。她母愛滿滿，為兒子剪小手是心甜到漏的。她更不錯過任何孩子們的節日：「兒童節不用問當然是游泳啦。」

IG大曬出道初期靚相！點圖放大看更多張栢芝Instagram靚相↓↓↓

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她對於演戲的追求永遠會排在家庭之後，這是她的選擇，還記得她說過的話嗎？她終於找到了自己人生中的錨點──家庭。

即使她是天生的演員，美貌無敵；即使四十歲依舊笑靨如花。即使她當初天賦驚人，靈氣十足。可惜嘛？外人看來可惜的不得了，但對她自己來說則是未必。在《乘風破浪的姐姐2》的舞臺上，我們看到的已經是另一個張栢芝，屬於她自己的張栢芝。

這是她的選擇，也是她的快樂。

同場加映：乘風破浪的姐姐2｜容祖兒不驕不怯最有天后風範 栢芝見偶像興奮（點圖放大↓↓↓）

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