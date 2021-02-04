保錡直播爆粗反擊網民　不滿被叫八両金︰你同佢一樣有眼耳口鼻啊

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-02-04 23:17

自一月初張沛樂（沙律）被影到跟ERROR成員吳保錡拖手，地下情正式曝光，沙律亦大方認愛，後來保錡被指與賴嘉賢（Carrie）未分手，疑似一腳踏兩船，之後又有多名女子自爆曾被保錡約過上床兼拍性愛影片。保錡有曾應Carrie要求在IG發文道歉，但有關聲明於10日後已被刪掉。有網民不斷在討論區狙擊保錡，當中有人貼出日前保錡開Live的片段，他在直播中不斷爆粗。

保錡和沙律公開放閃。（Instagram@charlottecheung107）

在直播的節錄片段中，保錡不滿被指「呃蝦條」，瘋狂爆粗反駁：「X你老X咩，呃蝦條，真係好X好笑，你老X，拍拖就係呃蝦條！」一旁的沙律也「加把咀」說：「佢哋個幻想世界吓嘛？」，之後她又說︰「咁呢個世界上阿爸阿媽都係呃蝦條。」然後保錡說：「阿爸阿媽梗係呃蝦條，唔係點會生到你出嚟啊！」有網民留言︰「你好粗，唔好喇！」保錡就說：「你都戇XX，粗幼都唔X關你事喇，傻X，又冇你份！」一直被指似八両金的保錡似乎對此也非常不滿，當有人留言「八両金？！」時，保錡繼續爆粗：「X你老X，知唔知八両金乜X嘢樣？我見到你個ICON，睇唔X到個樣，覺得你個樣好X似八両金！你同八両金一樣啊，有眼耳口鼻啊，X頭！」

點擊下圖看直播的留言和網民的發文︰

接着有人留言叫保錡「尊重吓人」，他回應說：「X你老X啊，X頭皮，你有冇尊重過我啊？X你老X，八両金，我都未話你唔X尊重我！」最後他又忽然說：「吓，呢個唔係我嚟喎，係保錡細佬嚟㗎！」直播臨完前有人說︰「沙律好食」，他又再說：「好唔好食都唔關你事，同埋講真，係人都會拍拖！」直播被網民剪出就在網上瘋傳，又力數他的幾宗罪，包括「唔公開道歉，假仁假義」等，更指他工作態度和個人修為都有問題，引起網民熱烈討論。

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