郭少芸移居內地商演接唔停　貼地食路邊攤意外曝露超高髮際線

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-02-06 17:06

藝人郭少芸從去年起已經將重心轉移內地發展，甚至在佛山市順德區置業，不時在社交網站上貼當地的生活照，似乎已經視順德為第二個家。而活躍於抖音平台的她，近日更非常貼地在路邊攤一邊大嚐美食之餘，一邊同網友互動，不過其髮際線完全搶了她的焦點，乍看之下同清朝男子的髮型沒有太大分別。

郭少芸已經移居順德。（郭少芸微博圖片）

眼見身穿藍色衛衣外搭白色背心外套的郭少芸，打扮相當優閒，為人非常親民的她完全沒有明星架子，即使被民眾遇見要求合照亦來者不拒。就好似她在茶飲店被認出立即展現微笑笑容同粉絲合照，另外她亦好貼地會乘坐巴士出出入入，還會在路邊攤進食。正正在路邊攤時她就玩直播，沒想到太大風關係就將她的髮型吹亂，曝露了她超高的髮際線前額一半都是光禿禿，乍看之下似足清朝男子。

髮際線好高。（微博圖片）

雖然初到內地發展並沒有太多好的資源同機會，但幸好因為早年所拍的TVB的劇集在內地都頗受歡迎，以致部份內地民眾都略認識她，算是有少許的知名度。目前還沒有機會接拍內地劇的她，就以接商演為主，大大小小的商演都接，之前就被民眾影到身處某懸城為有錢人家演出，即使舞台設計簡陋她都不介意，為大家帶來了精彩的表演，更被爆料指她向主人家祝壽講一句生日快樂就收了5萬人民幣，似乎收入相當可觀。

郭少芸不停接商演。（微博圖片）