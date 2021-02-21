38歲丁噹單身16年　社交媒體帖文列6項條件公開求偶

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-21 11:30

「搭錯車」音樂劇受疫情影響，飾演女主角阿美的丁噹與部分工作人員仍然無法來台排練演出，只能將2月19日起於高雄衛武營歌劇院場次延期至7月，丁噹也特別錄製影片，和劇迷喊話：「阿美很想念大家，希望我們能快點相見，繼續搭上我們這班車。」

出道13年的她，去年首度突破舒適圈，挑戰大型真人秀節目「乘風破浪的姐姐」，在節目中突破自我；過年期間，丁噹則好好休息陪家人，在西洋情人節這天，和高齡89歲的外婆開心玩自拍，她笑稱：「我抱著的情人就是我外婆。」外婆從丁噹國中時就照顧著她，直到她後來離家追夢，鮮少有時間陪伴，這次趁著過年團圓表達愛意，2人還一起抱抱睡，她說：「這是我第一次躺在外婆身邊陪著她，這一刻裡感到特別溫暖。」

丁噹之前練瑜珈，近期則學普拉提器械課，她賣關子笑說：「我想要練習肌耐力，想要在表演的部份會有更多展現空間，可能大家會在演唱會上看到一些特技。」38歲的丁噹日前在社群Po出相親公告，375字6項條件，希望遇見浪漫、自律、有愛、工作認真的他，也盼新年贏來新戀情。

按圖查看丁噹的招親帖文，及其近照▼▼▼

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