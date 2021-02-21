38歲丁噹單身16年　社交媒體帖文列6項條件公開求偶

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

「搭錯車」音樂劇受疫情影響，飾演女主角阿美的丁噹與部分工作人員仍然無法來台排練演出，只能將2月19日起於高雄衛武營歌劇院場次延期至7月，丁噹也特別錄製影片，和劇迷喊話：「阿美很想念大家，希望我們能快點相見，繼續搭上我們這班車。」

出道13年的她，去年首度突破舒適圈，挑戰大型真人秀節目「乘風破浪的姐姐」，在節目中突破自我；過年期間，丁噹則好好休息陪家人，在西洋情人節這天，和高齡89歲的外婆開心玩自拍，她笑稱：「我抱著的情人就是我外婆。」外婆從丁噹國中時就照顧著她，直到她後來離家追夢，鮮少有時間陪伴，這次趁著過年團圓表達愛意，2人還一起抱抱睡，她說：「這是我第一次躺在外婆身邊陪著她，這一刻裡感到特別溫暖。」

丁噹之前練瑜珈，近期則學普拉提器械課，她賣關子笑說：「我想要練習肌耐力，想要在表演的部份會有更多展現空間，可能大家會在演唱會上看到一些特技。」38歲的丁噹日前在社群Po出相親公告，375字6項條件，希望遇見浪漫、自律、有愛、工作認真的他，也盼新年贏來新戀情。

按圖查看丁噹的招親帖文，及其近照▼▼▼

+10
+10
+10
丁噹、袁詠琳好閨密愛上同一男生？袁詠琳：她比較需要會讓給她
《乘風破浪的姐姐》丁噹慘被淘汰爆喊　杜華幫擦淚竟藏可怕機心？
【乘風破浪的姐姐】丁噹做隊長冇人撐　黃聖依遇伊能靜插不上話
【乘風破浪的姐姐】隊友遭淘汰丁噹爆喊　黃聖依被指冇眼淚扮傷心
丁噹、白安、蕭秉治香港騷全數延期　主辦：社會有不能預測因素
台灣演唱由2.1米高台跌下　丁噹心情受影響：努力都給淹沒了
【超犀利趴】丁噹重演踩空跌落台意外　忍痛堅持勁舞跳唱近一小時

延伸閱讀：

盾牌牙醫史書華兌現承諾 捐30萬支持「和平歸來」

「田徑王者」稱霸「全明星」 張庭瑚曝心聲：難以言喻

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。