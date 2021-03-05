侯佩岑媽媽因小三情史被抵制　《婆婆和媽媽》兩母女雙擁而泣

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-05 19:00

侯佩岑近來帶著老公黃伯俊以及母親林月雲登上大陸真人秀節目《婆婆和媽媽》，不過因為林月雲過往當人小三的情史被挖出，所以在節目開播前，就曾引發爭議，而在節目中母女倆談到這件事，林月雲更是忍不住哽咽落淚。

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侯佩岑與媽媽林月雲在節目中談心，她擔心外界的輿論會傷害影響到老公與媽媽，不過老公黃伯俊則表示不會，這讓侯佩岑感到心疼，媽媽林月雲則對女婿很有信心，不過也表示過去很擔心會影響到侯佩岑，應是指過去她與已婚的電視製作人侯世宏在一起，之後生下侯佩岑，分手後又介入了贊泰建設董事長邱嘉雄的家庭。

侯佩岑與媽媽林月雲談到過往的家庭狀況。（《婆婆和媽媽》節目截圖）

講到這林月雲忍不住哽咽落淚，而侯佩岑安慰媽媽「其實我知道大人的世界並不容易」，而媽媽也盡力保護她，給她一個快樂有愛的童年，林月雲對女兒侯佩岑堅定表示「只要你不受傷就好」，母女倆還抱在一起痛哭，林月雲更不斷說著「對不起」。

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