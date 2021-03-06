21歲歌手返母校自殺　學生目睹跳樓過程崩潰　校方緊急輔導100人

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-03-06 19:16

21歲台灣女歌手莊凌芸昨（5）日回到母校北市松山區某學校，與老師聊天完後走到10樓圖書館走廊墮樓。由於莊凌芸墜亡時剛好是上課時間，當時現場有多名學生親眼目睹這宗命案，引起在校師生驚慌，校方緊急對約100名學生深度輔導。

綜合媒體報導，莊凌芸昨日下午3時回到母校，與老師聊天完後就前往10樓，隨後發生墜樓命案，經過2小時搶救仍不幸身亡。而警方趕到現場時，發現現場遺留一個莊凌芸的包包，經檢查裡面有一張死者留下的小字條，內容全是描述感謝家人的照顧，讓家人極為痛心。

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由於莊凌芸墮樓時剛好是上課期間，有許多學生親眼目睹命案發生當下，校方在第一時間掌握名單，準備對約100名學生一對一深度輔導，也會請求專業協助，安撫師生的情緒。

單親的莊凌芸從小與爸爸、姊姊同住，而她生前最後通聯紀錄是與男友通話，對話長達近10分多鐘，期間她與男友談到姊姊懷孕搬回娘家住，家裡的空間變得狹小，抱怨她的家庭生活，談話間也有透露自己想要離開的想法。

莊凌芸曾參加選秀節目遭到網友言語霸凌，連家人也遭受波及，讓她一度自責表示，很氣自己沒有能力保護家人：「或許從一開始我就是個麻煩，我對不起喜歡我的你們，因為喜歡我讓你們失望。」

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