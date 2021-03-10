21歲台灣歌手自殺前IG有洋蔥　疑被姐夫同求三人同床　月薪516蚊

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-10 14:30

自選秀節目出道的21歲台灣女歌手莊凌芸於本月5日墮樓輕生身亡，令人震驚且悲痛，近日有PTT網友曬出她生前的IG限時動態，透露出除了工作問題之外，與家人的相處也有問題。

莊凌芸發文說搬回家之後，因為彼此生活作息不同：「待在一起真的很痛苦，我就這麼說好了，我就是討厭自己沒有空間，反應也沒用，回我，小時候可以一起睡為什麼長大不行？我就問你嘛三個人睡在一起到底是什麼？」她說和家人溝通無效，家人也沒有把她的話放在心上，網友猜測她疑是被要求和姊姊、姊夫同住，紛紛表示不敢置信。

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此外莊凌芸說在演藝工作方面真的不快樂，「跟一個完全無法溝通的人工作，我真的不快樂，一個只會說你爛說你不好，你快樂嗎？就算你再多愛唱歌，你也不會想唱了。」自己一路以來承受各種壓力，像上個月通告很多，最後酬勞僅只有516元，甚至一度還被公司冷凍，心情相當鬱悶。

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