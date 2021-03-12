丫頭詹子晴32歲晉升台灣最強女老闆　連開334間鋪頭靠一招致富

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-12 16:30

詹子晴（丫頭），一個說話稚氣如小朋友的女藝人，竟能在32歲這年，副業投資擁334家店，總括10個不同品項，成為台灣演藝圈最強老闆娘。她的一招致富心法是：「我想要吃、要用的東西，若沒市場符合我的需求，我就自己開店，把東西做出來。」疫情至今，她每一個項目都賺錢，而且正計畫邁入第11個項目。

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說她是副業女王一點也不為過，投資的內容包括手搖飲、餐廳、酒吧、保養品、SPA店和桌遊店，其實演藝圈之前也有納豆打造自己的餐飲王國，燒肉、手搖飲一家一家開，位於東區的燒肉店甚至大排長龍一位難求，沒想到最後全面收攤。詹子晴說，她每一個投資都經過仔細規畫，並按步就班完成 ：「我沒有躁進，很穩穩的，小心翼翼的做，在疫情之下，至今仍守住沒有一家賠錢，我已心存感激。」

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攤開她的副業王國，最多的是手搖飲，一家一家複製出去，甚至展店到外國，但餐飲和酒吧因為師父特殊，只能獨立運作，除非人員訓練完成，才能再展店。她說：「其實我也有一人公司，就是潔膚巾，我從採購、倉儲、財務到行銷都一個人包辦。」而其中最難的品項，不是複雜的餐廳，竟然是桌遊店：「一開始會開，是我去別人的桌遊店玩到一半就要打烊了，我想，為何不能開晚一點，結果自己開了，跟別人不同的，我們的機關、設備、軟體都自己研發，不是買現成的。」

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疫情之下，生意也曾遭受波及，前陣子台灣出現本土病例，桌遊店就突然沒人，詹子晴說：「後來沒再擴散，客人慢慢回來，所以我每天非常準時在兩點守在電視前看有沒有新增案例，因為那會對我的店造成直接衝擊。」這幾年，她常受邀到各學校演講，她很願意把自身的經驗拿出來分享給學生，告訴他們未來有無限可能：「像我這樣講話像小朋友的都可以做得到，他們也可以，希望我是他們正面教材。」

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結婚不久，怎看福原愛和江宏傑的短暫婚姻？詹子晴說：「我跟老公一直很好，以前都說不可能發生任何事，現在就不覺得有什麼不可能了，但我想說的是，媒體總寫他們婚姻失敗、破局，這字眼太強了，我認為這就像戀愛分手，到了一個時間點彼此的理念不合、關係變了，分手了，沒人會說你失敗，說開了不是壞事，任何夫妻，分開也許是另一個好的開始。」

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