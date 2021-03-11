21歲自殺女歌手出道即被雪藏月薪僅516元　娛樂公司反駁指控

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-11 22:30

21歲的台灣歌手莊凌芸月初輕生，PTT網友近日曬出她生前的IG限時動態，透露在生前常被說爛、說不好，且一度被公司雪藏，上個月甚至只領到516元（台幣、下同），生前的傾訴令人格外鼻酸。不過她所屬的有聲娛樂駁斥雪藏一事，更稱若公司遭到不實指控，將會依循法律途徑。

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莊凌芸在IG的限時動態發文，坦言在演藝工作方面真的不快樂：「跟一個完全無法溝通的人工作，我真的不快樂，一個只會說你爛說你不好，你快樂嗎？就算你再多愛唱歌，你也不會想唱了。」她更表明賺得不多：「上個月那邊多通告516元，不開玩笑，516塊，爽。而且在我還沒唱cover那段時間我一直都被冷凍，所以我真的不快樂。」看得出來心情相當鬱悶。

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對此，莊凌芸所屬的有聲娛樂回應：「首先，再次感謝大家對凌芸的關心。直到遺憾發生之前，公司都已持續幫凌芸談定適合的工作，包括凌芸已完成只是還沒播出的錄影。所以公司與包含凌芸在內的每位藝人間，沒有發生過任何糾紛，也不會冷凍任何藝人，都會盡力安排適合不同藝人的工作。」

有聲娛樂並強調這段時間都在協助、陪伴凌芸的家人處理後事，「希望不要受到惡意謠言的影響。但倘若公司遭不實指控，還是只能循法律途徑追究不法。再次謝謝每位關心凌芸的大家。」

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