專訪｜金剛愛車被刮花即時黑面　小嫻道歉無用：輪呔比我重要

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-19 10:35

小嫻和金剛戀愛七個月，這愛情路上難免顛簸，也會有爭執與磨和，但最多15分鐘，只要其中一個人換話題，另一個人肯定有默契接下去，兩人個性坦率到健檢查出痔瘡都向粉絲報告，讓他們成為人人稱羨的「內痔情侶」。

小嫻和金剛日前作客「噓星聞Clubhouse」暢談在恆春的生活，這戀情始於去年，小嫻打工換宿時遇上南下療傷的金剛，朝夕相處下日久生情。兩個在北台灣習慣快節奏的人，到了把時間調慢的地方意外享受，金剛說：「以前出門都想穿什麼衣服搭什麼鞋，到了恆春，人字拖、海灘褲和隨便一件T恤就好，因為大家的造型都一樣。」小嫻說：「我最愛逛的是超級市場全聯和寶雅，看到買一送一就超開心。」

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兩人也會吵架，幾天前小嫻開金剛才改好的全新大車，他則開另一部車在後面跟，金剛進加油站時眼見小嫻往窄處去，心想不妙，最後果然擦到兩邊輪框，金剛說：「我走下去，看了一眼，就不講話了，因為我想自己把情緒消化掉。」他臉整個垮下，小嫻見道歉沒用，加完油就揚長而去，15分鐘後她打給他，就大聲兇他，她說：「他一下車先看輪框，我就吃醋了，原來輪框比我還重要。」金剛立刻道歉，兩人相互說開後就沒事了。

這樣的事每天都在上演，難得的是，因為彼此的個性夠成熟，情緒發完都會快速和好，只要一個人決定換話題，另一個人必定接話，事情就過了。

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兩人在南台灣的愛情與生活都讓無數人羨慕，既然關心的人多了，於是決定找導演拍日常生活，包括擺攤賣手環、真空料理雞翅，甚至慶生、聚會等等，雙魚座的小嫻9日生日，那天兩人相約健檢，報告出來發現都有痣瘡，內容竟放到網路上，還自封「內痣情侶」，小嫻說：「上傳前我猶豫很久，導演也反覆問我確定嗎，是金剛開導我的。」金剛說：「我本來就沒偶像包袱，人到一定年紀，身上多少會有些這樣的事。」小嫻最後豁達地說：「我沒子宮都可以說了，有痣瘡會怎樣嗎？」

今年5月，小嫻在南台灣生活就滿一周年，有想過把重心移回台北？她說：「沒有，經紀公司也很體諒我們，而且也發現我在那裡人氣似乎比較旺，接的工作甚至比之前還多，我們的共識是，只要想做，到哪裡都能生存。」

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