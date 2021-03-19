薔薔談福原愛婚變　堅拒結婚有原因：常在夜店看見女明星的老公

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-03-19 16:45

前黑澀會美眉薔薔（林嘉凌）憑藉美艷外型及大膽嗆辣的風格，成為各大綜藝節目的常客。已經30歲的她，日前受訪時談及愛情觀，坦言曾經被爸爸逼婚，但她因害怕受傷所以不相信愛情，就怕別人利用她省錢或詐領保險金，把自己賠下去。

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薔薔日前錄節目《女人我最大》前受訪，坦言她對愛情和婚姻容易疑神疑鬼，對感情沒有安全感，也不相信男人。因為無法保證對方能夠愛她一輩子，更怕離婚會牽扯到金錢及家人，而對方只要有風吹草動，她就會擔心對方想詐領保險金、利用她省錢，或踏著她的肩膀往上爬，而她不想被利用，她說：「當一方不愛了，他可能會做出很多傷害另一個人的事，儘管之前說很多山盟海誓，那都是騙人的！」

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至於是不是因為遇過渣男才有此想法？薔薔說：「只有16歲那年，第一個男朋友劈我腿。」雖然之後再也沒遇過渣男，但她眼見家庭狀況及身邊陷入感情的人大部分都受傷，也時常在夜店看見女明星的老公，檯面上裝得幸福，但私下完全不是如此，她因此不願把自己「賠下去」，如今除非對方經過她的重重考驗、付出得夠多，她才有可能考慮步入婚姻。

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眼看好友王思佳結婚生子，薔薔認為那是她的選擇，自己無法接受生小孩，因為一切都是未知：「萬一他長大被車撞或是伸手跟我要錢，我不給他錢，他打我或殺我怎麼辦？社會新聞那麼多，我不能保證自己不是萬分之一，我也不能保證小孩生下來手腳少一隻」，強調自己不願意承擔的事情，就不必去做，因為她不想受傷。

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談及近期江宏傑和福原愛婚變一事，薔薔激動直言：「所以你看到了吧，就是這樣子啊！」她覺得若雙方只是男女朋友，分一分，擦乾屁股就不用管了，要不要回來無所謂，沒有什麼法律問題，但現在他們就是卡在那麼多東西上面。她直言：「這就是我所謂的『麻煩』，我不要，因為我不能保證我不會像他們一樣。」

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