張敬軒想扮公主結果變蔡琴　仍不捨方大同離世靠行山舒發情緒

張敬軒被王菀之爆從未邀請過佢拍片，他表示總有機會。（梁碧玲攝）

張敬軒早前分飾「雪姑軒」和「黑魔軒」拍片，但出來效果不似預期。「我同自己嘅團隊喺Office搭咗個綠幕喺度拍，我有少少失望，我諗住扮白雪公主，我諗住我自己化完妝一定會好靚，點知我化完之後覺得好似蔡琴，但係都幾好玩。」張敬軒表示早前放假大部分時間處理後援會問題，他表示因客服只有一位同事，目前在招聘更多人。「我唔想請歌迷做嘢，最近有啲活動想搵歌迷做義工，因為歌迷會知道歌迷想要咩，但係澳門嗰次試過，有歌迷幫手，其他fans都唔開心，咁所以都請外人，但因為佢對我無感覺，招呼可能會差啲。」

想扮白雲公主，結果變成蔡琴。（影片截圖）

提到薛凱琪因方大同離世，而導致情緒出現問題，張敬軒表示：「冇特別慰問，其實我最近喺呢四至五個月都處理緊方大同、同埋我哋公司好重要嘅前輩離世嘅事，因為生活當中大家太多交集，太多對方嘅影子活喺生活裏面，又或者有好多回憶突然跳出來，最好嘅方法係畀大家空間各自去獨處，喺呢段時間有陣時夜晚發夢見到佢，第二朝會去城門水塘行山，城門水塘係我嘅熱門地點，我見到啲馬騮就好開心。」張敬軒又指遠離社交平台亦有很好的幫助。

「老婆」七師傅被狙擊，張敬軒讚「愛人」好有智慧，唔太擔心（梁碧玲攝）

Jeremy李駿傑新歌涉抄襲，張敬軒指MIRROR本身有熱度，所以會引更多人關注，但他相信對方能處理壓力。「我哋做音樂嘅人要多加小心，有人話我隻《青春告別式》好似洪嘉豪嘅《逆時車站》，但《逆時車站》係出得早過《青春告別式》，我覺得旋律好順就會咁樣寫，所以會多加注意。」