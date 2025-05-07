中年好聲音3｜決賽賽制及評審準則曝光　行政主席許濤為7強打氣

《中年好聲音3登峯之戰》將於本周日（11日）晚假啟德體藝館隆重舉行，翡翠台同日晚上7點45分進行現場直播，緊接10點則會播出《中年好聲音3王者駕到》。另本周六（10日）晚9點鐘，翡翠台將播映時長半小時的《香港何濟公止痛退熱散呈獻：中年好聲音3之決戰前夕》為決賽進行預熱。

為答謝《中年3》7強（排名不分先後）張與辰、黃博、劉洋、李金凱、趙浚承、占士丁丁及陳芷盈、經過九個月的堅持及努力終能踏上《中年3》決賽舞台，行政主席許濤JP今日專誠抽空為眾人打氣兼加油，氣氛愉快又熱鬧。許濤與眾人大合照時，又笑言《中年3》決賽門票「一票難求」，並鼓勵7強於5月11日當晚要盡情享受舞台。

大合照（左起）：占士丁丁、張與辰、黃博、許濤、陳芷盈、李金凱、劉洋、趙浚承

《中年好聲音3登峯之戰》由車婉婉及許文軒擔任大會司儀，並由七大專業評審選出當晚終極好聲音！七大評審陣容除了有《中年3》4大常規評審（排名不分先後）海兒、肥媽、周國豐及張佳添，還特別請來三位嘉賓評審葉蒨文、張智霖及羅志祥分別主力針對「唱功」、「星味」及「舞功」三大部分提供專業意見，以三人的專業角度合作選出集合歌精舞勁、別具星味的最強中年好聲音！

許濤親自為《中年3》7強打氣。

今日官方公布決賽《登峯之戰》賽制，7強將輪流獻唱必殺歌，大會同日亦於tvb.com公布7強必殺歌歌單（排名不分先後）：黃博《If I ain’t got you》、張與辰《One Moment in Time》、劉洋《輸了你贏了世界又如何》、陳芷盈《小天使》、李金凱《為你我受冷風吹》、趙浚承《我》及占士丁丁 《海闊天空》。經過一輪必殺歌比拼後，七大專業評審將選出最後三強進行「快歌／慢歌決勝局」！

許濤親自為《中年3》7強打氣。

另自7強於上周日誕生後，無綫四大官方平台myTV SUPER、tvb.com、TVB Anywhere及埋堆堆同步進行名為「觀眾最愛好聲音」的投票活動，廣邀全球觀眾網上投票選出7強中的心水好聲音，所有票數將㑹累積成為決賽其中一項分數，投票活動將於本周日（11日）《中年好聲音3登峯之戰》節目時段內截止！另7強中獲得最多票數的一位，決賽當晚將獲頒「觀眾最愛好聲音」大獎。為了增加投票結果透明度，無綫已於本周一（5日）起、連續六晚於《東張西望》節目公布每日投票三甲走勢；根據周一及周二晚的公布，頭兩日投票三甲結果（排名不分先後），黃博及張與辰連續兩晚均榜上有名，而趙浚承及李金凱則先後擠身過三甲席位！

許濤親自為《中年3》7強打氣。