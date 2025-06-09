中年好聲音321經典大戰｜周吉佩支嚳儀「朋友檔」大跳《Bad Boy》

《中年好聲音321經典大戰》昨晚（8日）播出的上半場，除了黃博的「女扮男裝」相當驚喜外，同樣畫面精彩的還有由「中1生」的周吉佩（吉吉）支嚳儀（支支）、龍婷顏志恒，加上「中2生」顏米羔「中3生」劉曉昆，組成3組CP重新演繹熱力四射歌曲《Bad Boy》；當中最驚喜的，是首度同台的劉曉昆和顏米羔擦出了默契十足的火花，海兒特別點名讚揚劉曉昆「跳舞真係好好睇」，周國豐則表示二人的表演令他看得最投入、更帶來了「wow」的感覺。肥媽笑稱：「顏米羔本身就係一個Bad Boy，好啱唱。」

與一眾的「中123生」相擁。

車婉婉被搞喊搞笑反抗：我個妝化咗好耐架

從《中年好聲音》第一天已陪著「中123生」一起成長的婉婉，在節目中獲「中123生」送上超大驚喜，原來黃博、張與辰、占士丁丁、陳芷盈、王鄭俊仁、趙浚承、李金凱、劉洋，在八強決賽舞台當晚分別刻意將「我哋中年好聲音要好多謝婉婉姐」等「愛的密碼」暗藏在台上說詞中，整條「答謝片」最終還以「婉婉姐我哋愛你！」作結，令天性容易受感動的婉婉姐哭成淚人，即場擁抱現場所有「中123生」之餘，又忍不住搞笑謂：「我個妝化咗好耐架！」之後再感性留言：「其實做到三季嘅（《中年》）係我嘅幸福，我自己人生行到呢度，You Guys Complete Me。」另古淖文亦有深情發表感言：「（婉婉姐）每一次企我哋隔籬睇分數，陪我哋開心、陪我哋喊。」最後全體合唱《⁠感激我遇見》，場面感人。

（左起）龍婷、顏志恒、支嚳儀、周吉佩、劉曉昆、顏米羔《Bad Boy》。

車婉婉：「冇綵排過㗎喎，搞咩啊你哋？」

劉曉昆、顏米羔。