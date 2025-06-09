女神配對計劃｜曾展望出手冧掂心儀女神葉蒨文：個心跳得好快

《女神配對計劃》昨晚（8日）播出的第一集《女神》，上半場「半盲選式面試」正式展開，筍盤盡出的同時，亦充滿了粉紅氣泡。最經典的「粉紅場面」，首推「愛回家CP」曾展望GM及Sophie擦出真‧愛火花！GM與Sophie 2024年開始在劇集《愛‧回家之開心速遞》中組成「MC配（Mike and Candy）」，因外型合襯大受歡迎；早前Sophie宣布加盟《女神》後，曾坦言GM是其理想型，加上大批「MC粉」湧入Sophie社交網力推GM參加《女神》，令GM現身別具節目效果！

現場氣氛有幾粉紅，唔使講啦。

不過GM強調他並非順應民意才參加節目：「我唔想做嘅嘢冇人逼到我」，並坦承早已暗戀Sophie多時，今次參加是因不想親眼見到女神Sophie被別人追走，才鼓起勇氣報名：「我好少咁主動，因為我怕瘀，不過我更加唔想你畀人追咗，所以我過嚟追你，畀個機會我哋試吓。」為了加強「籌碼」，GM更使出「緣份殺手鐧」大冧Sophie：「其實我同林子祥同一日生日嘅。（PS Sophie中文名是葉蒨文）」面對GM既幽默又真誠的表白，Sophie全程甜笑兼眼泛戀愛星光，她強忍滿瀉的笑意掩著心口說：「你講真定講笑架？我個心跳得好快！」又忍不住哽咽向製作組撒嬌：「你哋係咪玩我？將我嘅理想型放到咁後！」

怕醜Sophie。

明顯玩認真的Sophie，細問GM分不分得清楚自己喜歡的是Sophie還是Candy（Sophie《愛‧回家》角色），GM亦做足準備般大派定心丸：「分得清呀，Candy比較小女孩，但Sophie係時尚新女性。」、「我覺得你好幽默，我鍾意同啲幽默嘅女仔相處，我覺得好開心，我都係鍾意睇爛gag嘅人」；鍾情「爛Gag男」的Sophie，聽到GM這樣說一度開心至大嘆一口氣，並害羞謂：「我未見過你呢一面，好唔慣，我平時覺得GM有少少玩世不恭Playboy feel，我覺得你今日好唔同，我feel到我好緊張。」GM聞言即趨前兼作進一步表白：「其實我好少可咁Hang機，畀個機會我追你，好唔好呀？」真誠說詞配以殺食甜笑，令Sophie零猶豫情況下直衝GM：「我唔需要嗰五秒喇，由開閘嗰吓我已經揀咗（GM）喇！」Sophie為GM戴上「心動頸鏈」時，二人全程不敢望對方之餘，還忍不住一再甜笑，粉紅氣場籠罩拍攝現場！

對眼簡直係有蜜糖流出嚟。

五位女神之中，最手鬆的竟是「自信女神」Sophie及Carman，二人早於上半場已揀好三個名額，當中Sophie睇中的均全是「顏值筍盤」，分別是充滿陽光氣息的港隊手球運動員林澤謙；港隊閃避球運動員、年薪12萬但卻揸Benz出入、樣子酷似房祖名的「疑似富二代」林堡熙Eddie，以及曾展望。值得留意的是，Sophie看中「金絲眼鏡房祖名」全因對方擅長看Google map兼熱愛周圍玩！Sophie：「我想搵人生伴侶陪我吃喝玩樂，我覺得佢好似幾adventures。」巧合的是Eddie的心儀女神亦剛好是Sophie，Eddie談到被選中經過時，忍不住表現興奮，而Eddie在首集中，暫時是表情包最豐富的一位參賽者，到底Sophie與Eddie之後會擦出何等級別的愛火花？密切留意節目。

個對望咁冧得唔得架。

葉蒨文GM獲讚真性情

昨晚《女神》播出期間，在討論區引起極大迴響，網民除對參賽者瘋狂食花生，亦看得相當肉緊，當中GM與Sophie更令兩地網民一夜之間冧到爆燈，各大討論區及小紅書等恭喜之聲不絕於耳。無綫官方FB昨晚推出的GM冧追Sophie精華片，短短11小時，已吸獲逾9,000Likes、逾600次分享、近700留言，及逾80萬views（截至今早9點半），網民紛紛陷入粉紅「GS粉紅氣泡」中，高呼二人襯到極點：「好感動，希望佢哋可以一齊」、「場面好令人感動，好溫暖又甜蜜嘅感覺」、「幾有夫妻相」、「真CP」、「好襯好Sweet」、「一直好鍾意GM、葉蒨文，估唔到佢哋兩個互有Feel」、「希望係另一對陳豪和陳茵媺」；二人還同時獲讚真性情：「葉蒨文幾好，夠爽同直接」、「葉蒨文骨子裏應該係好真嘅人」、「喜歡GM夠直接」。