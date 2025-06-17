43歲樂團主音「苦呻演藝圈沒工作」轉戰做地產養家　網民留言打氣

台灣男星黃少谷近年來兼職當的士司機、考執照當地產經紀，12日他分享被問是否已淡出演藝圈？他坦言「是演藝圈沒有我的工作」，雖然他未放棄演藝圈，但也讓人嘆現實殘酷。



黃少谷是昔日台灣人氣樂隊「強辯樂團」的主音兼結他手。（FB@強辯樂團）

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黃少谷日前公開新身份做地產經紀，日前他發文透露赴外地出差，並曬出凌晨3點的哈爾濱景色，隨文享前幾日與友人的一段對話，當時朋友問他：「所以你現在是淡出演藝圈嗎？」，他則回說：「不是，是演藝圈沒有我的工作！」網友看到留言未加油，留言「一定有的」、「加油，你可以的。」、「希望有劇組找你拍戲還是有綜藝節目找上門」，也有網友回憶他音樂人身份，表示：

「強辯樂團的歌現在都還可以朗朗上口」

「電台廣播都還是有聽到強辯的歌喔」

「我去唱歌必點 存在」。



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黃少谷以音樂人出道，為強辯樂團主唱兼結他手，隨後也在戲劇圈發展，2020年與「天氣女孩」成員林采薇結婚，育有2子。他曾透露疫情期間利用空檔之餘開計程車幫補家計，載過同行，像是何妤玟、翊萱等人都坐過他的車，上月他再公開新身份，成為地產經紀，努力打拚精神讓人敬佩。

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