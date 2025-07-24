張天穎演唱會｜8.22生日開個唱　門票$580起　限量VVIP門票可合照

張天穎演唱會｜Jaime Cheung｜ 張天穎《本故事不純屬虛構》演唱會將於2025年8月22日（星期五）晚上7時半在新蒲崗PORTAL舉行，當日更是Jaime的正日生日，門票$580起！VIP門票、VVIP門票更有專屬體驗和禮物！



【 張天穎《本故事不純屬虛構》演唱會2025 】演唱會海報（官方圖片）

張天穎Jaime Cheung演唱會2025｜票價、購票詳情

本次演唱會門票分為$1,280（VVIP）、$880（VIP）及$580（一般門票)，fans可以率先及專享不同大癲待遇，極限量VVIP除了可以優先入場（第一順序）、獲得超限量Gift Box、同名NFC簽名專輯之外，最正是可以獲得專屬彩排證參加綵排環節，及與Jaime單獨1比1合照；至於VIP門票的粉絲亦不輸蝕，有優先入場（第二順序）及可以獲得限量同名NFC簽名專輯，絕對不容錯失。

張天穎Jaime Cheung演唱會2025｜票價、購票及福利詳細（官方資料）

張天穎Jaime Cheung演唱會2025｜籌辦故事

Jaime張天穎自2024年起，在社交媒體上分享一系列名為《本故事不純屬虛構》（BASED ON TRUE STORIES）的短影片，內容是問路人、朋友拎「幾粒音」及當中想表達的故事，再由她以「幾粒音」創作出多首不同風格的歌曲，經過一年時間的努力，Jaime不單憑「幾粒音」鞏固其唱作歌手的形象，更將它們結集成個人首張專輯，以及首個個人演唱會！

7月22日的優先訂票於半日售罄，對Jaime來說是一件很不思議的事，Jaime承諾會出200分的努力去答謝支持她的人。演唱會門票已經於7月23日早上10時在BOOKYAY公開發售。

提到首次solo開show，Jaime坦言心情緊張又興奮，「好期待，今次《本故事純屬虛構》嘅「幾粒音」作品終於集齊一套啦，所以同名專輯配合埋演唱會喺我生日同日面世，亦都非常興奮可以現場唱俾大家聽！」最初在網上唱Cover，之後由YouTube螢幕轉跳去IG街訪，再殺入演唱會舞台，Jaime指這是跟觀眾一齊成長的moment，所以這個演唱會絕對是別具意義。

【關於友誼 和好如初的歌曲】

張天穎歌曲《講給我聽聽》MV花絮照（官方資料）

張天穎歌曲《講給我聽聽》MV花絮照（官方資料）

Jaime全新廣東歌《講給我聽聽》已於7月18日上架，歌曲是《本故事不純屬虛構》系列的其中一集，Jaime說：「佢係第14集延伸出嚟，變咗成一首完整嘅歌，係講番細個同朋友仔之間嘅友誼！就好似以前一定有啲朋友仔係好親密，幾乎日日都見，會一齊去釘耳窿、一齊嗌、一齊喊，會一杯珍珠奶茶兩份飲！但係會唔知由幾時開始，大家會冇咗溝通，唔再互相講心事，慢慢疏遠。」

回憶自己的少女時代，Jaime將它放了在新歌上，「我喺度諗，唔識用文字或者面對面講嘅時候，如果有一首歌，當大家嬲咗對方，聽到呢首歌後，可以send畀對方聽，聽完對方唔再嬲嘅話，都幾好吖！」因為有這個想法，所以，Jaime便寫了一首關於友誼、和好如初的《講給我聽聽》。

張天穎歌曲《講給我聽聽》MV花絮照（官方資料）

而MV部份，Jaime很開心請到童童@小薯茄演出，拍攝當日天氣時晴時雨，不過並無阻拍攝的進度及心情，因為拍攝隊伍與Jaime都很隨心，順應天色拍攝，最緊要是拍出來的效果，滿滿有少女時代與朋友仔間的真摯情誼，Jaime與童童完全掌握到當中的感覺。