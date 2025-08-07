中山美穗離世8個月「骨灰至今未下葬」公司涉私吞追思會巨額帛金
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
日本知名女星中山美穗於去年12月6日猝然離世，享年54歲，讓演藝圈與粉絲悲痛不已。她的追思會今年4月22日在東京國際論壇盛大舉行，吸引上萬粉絲獻花悼念，場面哀戚感人。然而，事隔數月，這場追思儀式卻捲入帛金去向不明的風波，導致家屬與經紀公司之間爆出糾紛。
根據日媒「週刊文春」報導，追思會當天包括電視台、唱片公司和粉絲等都曾致上帛金金，金額非常龐大，但現在卻傳出帛金並未交給中山美穗的家屬，引發妹妹中山忍的不滿。中山忍坦言，直到追思會當天才知道有收帛金一事，後續也未接到任何相關說明，甚至連出席名單都沒見到。
【圖輯】點圖放大看更多中山美穗IG照片👇👇👇
+20
追思會由中山美穗所屬經紀公司「Big Apple」主導，唱片公司「King Rord」則協辦。業界人士指出，一般藝人告別式不會主動收取帛金，即使收下，也會公開用途。但此次活動卻傳出資金流向不明，令人質疑是否淪為營利手段。
對於外界指控，公司社長鈴木伸佳表示，活動總花費近2000萬日圓，是一場無愧於中山美穗的追思會。他強調帛金收據早在5月就有說明，並反控中山忍與其經理人散播「未收到帛金」的言論。他也透露，帛金原先匯入唱片公司帳戶，公司一度不清楚應由誰接收，因中山美穗的兒子已放棄繼承權，繼承人變為其母親。直到7月才確認應交由中山忍處理。
【圖輯】點圖放大看更多《情書》劇照👇👇👇
+14
對此，中山忍接受訪問時表示，心情確實複雜，但強調不希望與姊姊生前的工作團隊陷入對立，只希望能向所有悼念者誠摯致謝。她也透露，中山美穗的骨灰目前仍未下葬，暫時安放於自己家中客廳，選在陽光灑落的位置，以此陪伴姊姊的最後一程。
【相關圖輯】娛圈半年回顧｜5位港圈逝世藝人令人難過 2位外地明星引轟動（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+18
80歲網紅「凱凱爺」過世 離世前短片曾跟老伴說：妳一個人怎辦荷李活一代女神離世享壽79歲「距生日僅差2天」生前4段情備受關注韓娛圈同日兩死訊 繼宋英奎後一資深藝人離世 1990年代紅極一時失子星媽對離世罕病兒念念不忘 夢見愛兒感欣慰：他終於健康了
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】