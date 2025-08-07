沈玉琳血癌｜娛圈青蛙王子曾患同一癌症　化療三次放棄治療離世

知名主持人沈玉琳證實罹患白血病（血癌），這位現年57歲的「綜藝鬼才」表示，未來將會好好配合治療、專心養病，期待早日重返螢光幕與觀眾見面。而演藝圈中，也不少人曾罹患血癌。



回顧演藝圈中，不少藝人曾與血癌搏鬥。其中，有「青蛙王子」之稱的高凌風就曾在2012年11月確診急性骨髓性白血病。當時他與兒子寶弟看完電影後，出現高燒及呼吸困難等症狀，經醫院骨髓穿刺檢查後確診。高凌風在進行三次化療後，選擇簽署拒絕治療同意書。

有「青蛙王子」之稱的高凌風就曾在2012年11月確診急性骨髓性白血病。（視覺中國）

【圖輯】點圖放大看更多高凌風生前照👇👇👇

+ 8

即使身患重疾，高凌風仍堅持完成多項演藝工作。他不僅錄製新歌《如果都是天意》及其音樂錄影帶，還遠赴中國大陸為參加選秀節目的兒子加油。在病情持續惡化的情況下，他依然接下綜藝節目《康熙來了》的通告，更在2013年11月於新加坡舉辦40周年演唱會。

然而，高凌風的健康狀況每況愈下，原定的2014年跨年演出不得不取消。2014年2月17日，他最終不敵病魔離世，享壽63歲。他生前完成的回憶錄《火鳥：高凌風自傳》，記錄了他40多年的演藝生涯及抗癌歷程，連同歌曲《如果都是天意》，都成為他留給世人的最後作品。

【圖輯】點圖放大看更多沈玉琳照片👇👇👇

+ 15

沈玉琳目前持續在醫院接受治療，後續病情發展有待醫療團隊進一步評估與說明。演藝圈同業得知消息後，紛紛表達關心與祝福，期盼他能早日康復。

【相關圖輯】徐少強食道癌病逝「10大致死癌症之一」出現一症狀易致癌前病變（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

延伸閱讀：

影/直擊！柳營民宅「無地基」解體 屋主：老天別下雨了

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】