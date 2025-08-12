40歲天后失婚又爆醜聞　擅闖自然保護區拍MV　被罰款五萬港元

40歲美國樂壇天后Katy Perry，和47歲《魔戒》神箭手Orlando Bloom正式分手，結束9年戀情，日前終於結束巡迴演唱會，卻因在西班牙的保護區拍攝音樂錄影帶，被罰繳納巨額罰款。



她2024年推出單曲「LIFETIMES」，為了拍攝MV，選擇在巴利阿里群島的塞薩利內斯（Ses Salines）自然公園拍攝，其中部分畫面是在福門特拉島（ S'Espalmador） 的沙丘取景，但該地屬於聯合國教科文組織世界自然遺產，嚴重違規。當地政府表示，製作團隊在拍攝前並未獲得任何許可，違反了保護區規定，西班牙巴利阿里群島農業、漁業與自然環境部隨後展開調查，認定該行為屬於「嚴重違規」。

40歲美國樂壇天后Katy Perry，和47歲《魔戒》神箭手Orlando Bloom正式分手，結束9年戀情。（gettyimages）

根據報導指出，負責拍攝的製作公司 WeOwnTheCity 被處以6001歐元（約51,008港元）罰款，所幸官方確認該地並未造成永久性損害，因此不會追加其他懲罰。

