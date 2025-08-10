「還珠格格女星」讓12歲「長相普通」女兒出道惹議　拍片霸氣反擊

8月8日晚，演員黃奕在直播中再次回應女兒被抵制出道。



12歲還是個小孩，沒必要說話那麼難聽，我覺得是我的話我都受不了，更何況孩子呢。行，我們位子讓出來了，你上，請你上。

黃奕在直播中再次回應女兒被抵制出道。（微博影片截圖）

點圖放大看黃奕的最新回應：

+ 19

7月18日晚，黃奕發布視頻稱，自己12歲的女兒突然說不想去英國上學，想去韓國當練習生。視頻中，黃奕對女兒說，明星沒那麼好當，別人會評頭論足，去韓國SM公司當練習生「200萬人搶75個位置」，可能練習幾萬小時也不一定出道。

黃奕女兒對舞台表演充滿嚮往，認為當明星更有成就感，想去體驗一下，她能吃苦。

【延伸閲讀】黃奕為圓愛女星夢赴韓體驗練習生生活 長相被評普通唔適合做idol（點圖放大閲讀）：

+ 5

8月3日，黃奕在個人短視頻平台發布帶女兒前往韓國體驗的視頻，視頻中包括帶着女兒遊玩看演唱會，送女兒到韓國舞蹈室學習唱跳。黃奕女兒在視頻中描述學習唱跳的過程中也有壓力大到崩潰的時候，但夢想需要汗水來澆灌，稱回國後會在兼顧學業的情況下繼續努力練習。

8月4日，話題「黃奕女兒被網友抗議出道」登上熱搜榜。對此，大批網友因其父親黃毅清有前科而拒絕黃奕女兒出道。4日傍晚，黃奕發文稱：

只是喜歡，沒有出道，感謝善意，停止傷害。

評論區有人支持有人反對，不少網友表示，出道還是得看「天賦」。

公開資料顯示，黃奕，1977年9月13日出生於中國上海，中國內地女演員、導演、製作人。

黃奕曾被外界譽為是「趙薇接班人」。（網上圖片）

點圖放大看更多黃奕的照片：