炒車女星時速超過165公里飛車撞隧道牆面4次 恐面臨15年有期徒刑
日本女星廣末涼子日前發生重大交通事故，之後失控毆打護士，震驚演藝圈與社會各界。最新調查結果指出，事故發生當時，廣末所駕駛的轎車以時速超過165公里高速行駛，遠遠超過事故路段120公里的法定速限，警方初步研判「超速行為極可能是事故主因」。
根據「女性自身」報導，事故發生於靜岡縣的粟岳隧道內。廣末當時從奈良拍片結束返回東京，途中與同行男子於濱松休息站交換駕駛後，由她開車，不久後便在隧道內高速撞上前方的大型拖車。警方調查，現場未見煞車痕跡，且車上並未安裝行車紀錄器，加上車輛在撞擊拖車前後，還曾4度撞上隧道牆面，顯示當時廣末駕駛狀態極不穩定。
廣末本人雖僅輕傷，但同車男子則嚴重骨折，所幸拖車司機未受傷。目前執法單位正依據超速線索深入調查，若最終確認涉犯「危險駕駛致傷罪」，廣末恐面臨最高15年徒刑。
