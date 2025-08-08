炒車女星時速超過165公里飛車撞隧道牆面4次　恐面臨15年有期徒刑

日本女星廣末涼子日前發生重大交通事故，之後失控毆打護士，震驚演藝圈與社會各界。最新調查結果指出，事故發生當時，廣末所駕駛的轎車以時速超過165公里高速行駛，遠遠超過事故路段120公里的法定速限，警方初步研判「超速行為極可能是事故主因」。



根據「女性自身」報導，事故發生於靜岡縣的粟岳隧道內。廣末當時從奈良拍片結束返回東京，途中與同行男子於濱松休息站交換駕駛後，由她開車，不久後便在隧道內高速撞上前方的大型拖車。警方調查，現場未見煞車痕跡，且車上並未安裝行車紀錄器，加上車輛在撞擊拖車前後，還曾4度撞上隧道牆面，顯示當時廣末駕駛狀態極不穩定。

日本女星廣末涼子4月7日在高速公路發生車禍。（X圖片）

【圖輯】點圖放大看更多廣末涼子IG近照👇👇👇

+ 13

廣末本人雖僅輕傷，但同車男子則嚴重骨折，所幸拖車司機未受傷。目前執法單位正依據超速線索深入調查，若最終確認涉犯「危險駕駛致傷罪」，廣末恐面臨最高15年徒刑。

【懶人包】觀眾票選不想在電視看到的藝人「她」戀上米芝蓮大廚身敗名裂（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 29

延伸閱讀：

吳念真拚寫「人間九」認「痛苦」 聽無「蛋雕」、「大奶微微」

60歲玉女一生未婚！患容貌焦慮症 拋淡出震撼彈

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】