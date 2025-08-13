天后前男友進軍荷李活失敗赴台灣拍新節目　直認未聽舊愛新歌

李興文、楊一展、錦榮、林芯儀日前出席「最強的身體」首播記者會，相較於蔡尚樺面對媒體關心戀情有些招架不住，卻和蔡尚樺大不同，他感嘆道：「很想念你們這種問題，我已經5年都沒遇到過這種問題，我應該更早回來，我還沒有要結婚。」錦榮說，他的對象和之前一樣，就是之前被拍到的美籍韓裔演員Kirstin。



錦榮坦言在美國發展不順遂，碰上疫情打亂所有計劃，又遇到美國演藝圈罷工潮，根本無片可拍。如今相隔5年重返台灣演藝圈，他先給自己放了一個長假，重新感受台灣的美好，再投入「最強的身體」，驗收長年健身的成果。

錦榮坦言在美國發展不順遂。（IG@copyninja）

他表示收到邀約訊息覺得很有興趣：「而且我已經健身很多年，接收到這個邀約時，有一個禮拜時間可以準備」。他因為參與節目，發現自己有很多運動盲點：

「透過節目我更了解我自己可以做的，在節目上學到的方式，已經加到我生活中的運動。」



當被問中文有退步嗎？錦榮幽默表示：「本來就那麼差，有被你們訓練過。」，媒體好奇他有沒有聽過蔡依林新歌，錦榮直白回答：

「目前還沒有。」



