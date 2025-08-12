47歲實力女星憑「影后」成金鐘獎大熱門 與「想見你」女神爭視后
楊謹華11日出席唐氏症基金會「暖月唐心」2025中秋禮盒發表記者會，除了分享自己與唐寶寶相處的暖心故事外，也呼籲社會大眾一起支持中秋送愛活動。近期她在南部拍戲，說起年度金鐘盛會將至，她主演台劇《影后》是今年金鐘獎大熱門，外界判斷她可能與柯佳嬿三度廝殺，對此，楊謹華反問：「怎麼知道我會入圍？」對於未來的事沒想這麼多。
過去楊謹華曾七度與金鐘獎擦身而過，終於在去年第八次入圍，以《不良執念清除師》獲得戲劇節目女配角獎，成功「破蛋」，今年她主演的《影后》再度獲提名的呼聲也很高，更可望與柯佳嬿《童話故事下集》狹路相逢，被問此事，楊謹華坦言日子該怎麼過就怎麼過，對於不確定的事，她向來不願多說，也表示：
「如果有邀請頒獎，我覺得非常榮幸，是演藝圈一大盛事，當然要參加。」
楊謹華和劉品言、夏于喬、宋芸樺自組「四纖女」，看到好姐妹劉品言閃婚又有孕，雖說目前還未公開肚中寶寶性別，但群組已炸鍋紛紛開賭局，有趣的是一面倒都猜女孩，楊謹華也是，她笑：
「男女都很好，我都很喜歡，要猜的話，感覺上就是女生，覺得她的狀態很像。」
