40歲歌后被傳七年婚姻破裂　同一屋簷下卻貌合神離　唱片公司回應

【徐佳瑩傳離婚】金曲歌后徐佳瑩2018年與比爾賈結婚，育有一兒一女，但如今被爆出夫妻間時常爭吵，甚至吵到要離婚，兩人早已貌合神離，生活上雖同住一個屋簷下，但都是各過各的。



據「鏡週刊」報導，徐佳瑩與比爾賈為了孩子教育或是家庭事務，雖然已吵到脫口要離婚，不過對外兩人還是會出席一些親友聚會，儼然已是一對貌合神離的夫妻，平時兩人各自忙工作，生活也像是各過各的。

徐佳瑩過去接受訪問時也談到，她除了要工作還要兼顧家庭，有了孩子後加上還要工作，所以與以前相比，已經沒有太多自己的時間與空間。對於徐佳瑩被爆出婚變，所屬的亞神唱片回應：

「子虛烏有，一切都好。」



