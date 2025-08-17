明月入卿懷劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《明月入卿懷》陸劇，改編自晉江小說《師叔你這樣很容易失去我》。有伊人睽睽作為編劇，何泓輝為執導，由周潔瓊、茅子俊領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



>> 立即訂閱Disney +會員 << >> 訂閱年費可享86折優惠，每月低至$67.5 <<

《明月入卿懷》電視劇情大綱

魔教聖火教聖女望月（周潔瓊 飾）在死裏逃生後重生，變成落魄孤女，她立誓完成前世未能完成的心願——攻略名門正派的長老楊清（茅子俊 飾），和他修成正果。懷著重獲新生願望的望月，以全新身份接近楊清，楊清表面是冷峻毒舌的正派師叔，實則內心暗藏柔情，兩人因身份對立展開「他逃她追」的攻心計，機緣巧合下二人相知相戀。

望月在接近楊清過程中，卻發現江湖中潛伏着真正的幕後黑手，威脅武林安寧。兩人從敵對到攜手，揭露陰謀並聯手對抗大魔頭，促成聖火教與名門正派和解，終結江湖紛爭。

明月入卿懷播出時間｜最新追劇日曆

明月入卿懷電視劇幾時播？明月入卿懷播出時間為2025年8月17日晚上18:00，一共有24集，由愛奇藝播放，會員首更6集，之後每日更新2集。

>> 立即訂閱Disney +會員 << >> 訂閱年費可享86折優惠，每月低至$67.5 <<

明月入卿懷演員

茅子俊 飾演 楊清

名門正派長老，外表冷峻毒舌，內心暗藏柔情。

茅子俊飾演名門正派長老楊清（明月入卿懷@Weibo）

周潔瓊 飾演 望月

聖火教聖女，邪魅狷狂，大膽直白追求對家名門正派長老楊清。

周潔瓊飾演聖火教聖女望月（明月入卿懷@Weibo）

張鑫 飾演 姚芙

和原映星組成「純恨組」副CP，姚芙人設腹黑小白花。

張鑫飾演腹黑小白花姚芙（明月入卿懷@Weibo）

李九霖 飾演 原映星

和姚芙組成「純恨組」副CP，原映星人設病嬌教主。