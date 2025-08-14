青龍女神新劇煞科晏「性感照片外流」年屆54歲靠一招保持最佳狀態

【信號2／第二個信號】由韓國演員李帝勳、金憓秀、趙震雄等人主演的《信號》（Signal）自2016年推出以來就被認為是韓劇神作，等了近10年終於等到第二季開拍，劇組日前透露已經煞科，劇組煞科宴的照片也流出。不只如此，被譽為「青龍女神」的金憓秀已經54歲，身材仍保養得宜，秘訣似乎就是靠戒斷碳水化合物，煞科後似乎終於從飲控中解放，看到送上的應援小點樂得拍照分享。



《信號》第二季目前暫名為《第二個信號》（두 번째 시그널），由原班人馬與編劇參與製作，這次還加入《假面女郎》安宰弘。本作2月開拍，及至8月煞科，全部共8集，將銜接第一季結尾的故事。主演之一的趙震雄去年起多次訪台，不過對於劇情始終守口如瓶，僅神秘表示：「我能透露的就是我有演，原班人馬的3位演員也有演！」預計2026年播出。

金憓秀主持過30屆青龍獎，被譽為青龍女神。（news1）

劇組人員8月11日向韓國媒體《OSEN》透露：「結束今天即將進行的拍攝之後，整部片就拍完了。」煞科宴的照片也在12號流出。金憓秀日前還在Instagram上分享應援餐盒、煞科蛋糕的認證照。金憓秀7月底出席活動時身穿熱褲配長靴，火辣身材讓路人驚呼，還有人留言：「根本女團成員！」能多年保持玲瓏有緻的體態似乎就是靠飲控，也因此金憓秀貼出食物認證照後，不少韓媒就開玩笑：

「似乎是從碳水化合物的飲控中解放出來了！」



