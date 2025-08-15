上村謙信非禮罪成卻幾乎零空窗期復出？日媒爆多間公司爭崩頭簽約

日本男星上村謙信原為男團ONE N' ONLY成員，因演出BL日劇《未成年》星路大開，然而3月在香港開粉絲見面會後，居然在慶功宴上狂摸女翻譯大腿，還被告上法院，日前已判他有罪、罰款港幣1.5萬元。未料日本社會果真對男星相當包容，雖然上村謙信已經被前公司徹底切割，但日媒爆料他已經收到來自好幾間其他公司的邀約，準備復出。



上村謙信整起官司的判決13日已經出爐，當天還被爆出他因本案遭前公司求償違約金約港幣300萬元，律師以此理由在庭上幫他求情，主張他出道十年的辛勞毀於一旦。最終罰款港幣1.5萬元，上村謙信聽完判決後還腳軟，激動得跟一旁的男性口譯抱在一起。

上村謙信在庭上一度情緒激動，法官曾問他要否休庭片刻，上村即以日語回應說：「大丈夫。」又用廣東話說：「冇問題。」（資料圖片／鄭子峰攝）

《體育日本報》昨（14）天爆料，上村謙信犯案隔天就被逮捕，為本案已在香港停留5個月，判決出爐後他立刻跟家人辦理回國手續，14日下午就飛回東京。或許是違約金金額太大，日媒指出上村謙信並未因此放棄演藝圈活動，目前已經收到多家經紀公司的邀約，未來甚至有望回歸到公眾舞台上。

回顧本案，上村謙信3月舉辦完活動後，竟在慶功宴上性騷擾女口譯，不僅未經同意狂摸對方大腿，還邀她「一起去外面的廁所」，性暗示的意味十足。女口譯多次表明不願意，冷淡回絕各種邀約，上村謙信卻還執意想跟對方「互動」，持續追問有沒有對象等問題，隔天女口譯在社工的陪同下到警局報案。

上村謙信因演出BL劇《未成年～青澀的我們笨拙地進行中～》爆紅。（《未成年》劇照）

