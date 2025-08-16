賈靜雯女兒咘咘10歲了！窩心生日願望曝光：波妞自己睡不要黏媽媽
撰文：聯合新聞網
賈靜雯、修杰楷育有咘咘、波妞2個女兒，昨她分享咘咘10歲慶生照，小朋友親手製作生日蛋糕，「從出生到現在只有給我們無限的快樂跟貼心，懂事」！
還意外透露咘咘願望之一：「妹妹可以自己睡不要黏媽媽。」
賈靜雯和前夫所生大女兒梧桐妹也分享姊妹合照：「我的寶貝10歲了。」咘咘從出生就受到全網關注，小時候總是睜大圓圓的眼睛，呈現微驚訝狀，全台灣等於一路看著她長大。
現在的咘咘摘下眼鏡，已是少女模樣。雖然算是含著金湯匙長大，但生日願望很樸實又誠懇：「希望全家人平安健康。」
賈靜雯發文：
我們家親愛的咘咘寶貝邁入人生的第一個10
～很感動⋯
自己做生日蛋糕是她願望之一
從出生到現在只有給我們無限的快樂跟貼心
懂事！
今年她許願希望家人平安健康🥹
然後妹妹可以自己睡不要黏媽媽
謝謝寶貝的許願
我們一定平安健康來陪伴妳成長
Happy birthday 🎂
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】