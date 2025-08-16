賈靜雯女兒咘咘10歲了！窩心生日願望曝光：波妞自己睡不要黏媽媽

賈靜雯、修杰楷育有咘咘、波妞2個女兒，昨她分享咘咘10歲慶生照，小朋友親手製作生日蛋糕，「從出生到現在只有給我們無限的快樂跟貼心，懂事」！



還意外透露咘咘願望之一：「妹妹可以自己睡不要黏媽媽。」

賈靜雯和前夫所生大女兒梧桐妹也分享姊妹合照：「我的寶貝10歲了。」咘咘從出生就受到全網關注，小時候總是睜大圓圓的眼睛，呈現微驚訝狀，全台灣等於一路看著她長大。

賈靜雯和前夫所生大女兒梧桐妹也分享姊妹合照：「我的寶貝10歲了。」（IG截圖）

現在的咘咘摘下眼鏡，已是少女模樣。雖然算是含著金湯匙長大，但生日願望很樸實又誠懇：「希望全家人平安健康。」

賈靜雯發文：

我們家親愛的咘咘寶貝邁入人生的第一個10

～很感動⋯

自己做生日蛋糕是她願望之一

從出生到現在只有給我們無限的快樂跟貼心

懂事！

今年她許願希望家人平安健康🥹

然後妹妹可以自己睡不要黏媽媽

謝謝寶貝的許願

我們一定平安健康來陪伴妳成長

Happy birthday 🎂



咘咘從出生就受全網矚目。（Facebook@修杰楷 ）

