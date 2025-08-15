女星探訪王祖賢疑走光！網民封「三個女神」合體　敏感位置成焦點

台灣藝人薔薔日前更新影片，與郭靜純在加拿大造訪王祖賢艾灸館，並巧遇女神本尊，合照隨後在社群平台曝光，然而網友卻覺得照片疑似走光，留言串意外歪樓！



薔薔發文「和郭靜純姐與永遠的小倩有個緣份」，同時曬出3人合照。照片中，王祖賢穿著藍色短袖上衣，外面罩著一件深綠色的工作圍裙；郭靜純身穿湖水綠的針織開襟衫，搭配藍色牛仔褲黑格子短裙；薔薔穿著長袖的牛仔外套，下半身搭配一件黑白格紋的迷你短裙。由於薔薔穿短裙加上坐姿的關係，裙襬上移至大腿根部，引發部份網友憂心走光。

薔薔曬王祖賢、郭靜純合照，短裙加上坐姿引發網友憂心走光。（FB@薔薔）

【圖輯】點圖放大看更多薔薔照片👇👇👇

+ 10

有網友在留言串提醒：「薔薔你走光了趕快刪除」、「你的褲褲出來開」。還有人注意到郭靜純腿上的狗狗，好奇問「請問狗狗在鞠躬嗎？」同時眾人也驚喜3位名人同框，形容：

「三個女神」

「3個不同世代的真性情女人」。



【圖輯】點圖放大重溫王祖賢全盛時期靚相👇👇👇

+ 20

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】