90年代日本男神被爆出席「富士電視台酒局」對話爆光　發文回應

日本男星中居正廣被控對富士電視台前女主播涉及性暴力的事件還在延燒，並爆出富士電視台長年安排女主播出席酒局與演藝圈名人交流，「性朝貢」黑幕震撼全日本，電視台痛失企業廣告支持，面臨節目無廣告可播的窘境，收益嚴重下滑。而電視台母公司「富士控股」成立的第三方調查委員會，在調查酒局內幕中，提及「有力節目的男性演出者」，被挖出真實身份是國民男神福山雅治，本人今早發文回應。



根據日媒《女性SEVEN》報導，母公司「富士控股」召集律師組成第三方調查委員會，調查電視台安排女主播性朝貢內幕，發現超過24%的女主播坦承被高層要求參加與客戶的「不適當的聚會」。調查委員會發現，製作無數經典日劇的製作人大多亮，後來高升為電視台專務高層，主辦過不當聚會。自2005年起，他每年舉辦1至2次，參加者每次皆包括多位女主播，據報告書記載，至今至少有19人參加過。

這個男性被挖出是現年56歲的福山雅治。（IG@masaharu_fukuyama_official）

而聚會中一位「有力節目的男性出演者」，在與大多氏的LINE對話中，曾回覆「期待與女主播們的聚會，麻煩了」、「想見見新人主播啊」等內容。這個男性被挖出是現年56歲的福山雅治。報告書提及，該位男性在酒會中開黃腔，大多亮也參與討論，令出席的女主播「感到不愉快」。

對此富士電視台回應：

「本公司設立了由外部律師直接接受諮詢的人權救濟窗口，並實施了再生與改革的全公司問卷調查，根據告發內容進行適當處理。然而，並未確認到福山雅治先生有騷擾行為的檢舉。」



而被點名的大多亮以書面形式回應：

「目前我正面臨富士媒體控股等的訴訟，關於您的各項詳細問題，我無法回答。不過，我與福山雅治先生自1990年代以來在多部電視劇及電影中合作，定期就作品進行商談及討論。我主辦的聯誼會中，富士電視台的員工、主播、其他藝人以及福山先生的所屬經紀公司人員有時也會同席。」



福山雅治面對日媒詢問，主動表示「我希望用自己的話來表達」，並接受了長達70分鐘的採訪。他18日一早在社群平台發文，坦承接受媒體專訪，文中寫道「我是基於『應該要妥善回答』的想法而予以合作，但經過與所屬事務所多次慎重協議後，考量到可能會引發對相關人士的探查、特定、誹謗中傷，因此判斷不應由我主動公開身份，所以一直避免自行發聲。詳細內容請確認該雜誌刊載的文章。為避免產生齟齬或誤解，我選擇接受這次的訪問。對於讓支持我的粉絲們感到不安與擔心，我深感抱歉。」他呼籲請外界避免傷害勇敢配合調查的相關人士，避免誹謗中傷行為。

