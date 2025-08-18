千禧神級樂隊「6年官司世紀和解」合體在望　至少5間公司積極接洽

樂團F.I.R.團長陳建寧與前主唱詹雯婷日前上演世紀大和解，而前團員阿沁也於17日下午受訪時透露，三人合體「有很大機會」，更表示已有五、六家公司積極接洽，包括演唱會公司、唱片公司、集團及巡演公司。這個消息讓許多樂迷期待能再次聽到這支創作出《月牙灣》、《Lydia》、《千年之戀》等經典歌曲的團體同台演出。



阿沁表示，雖然F.I.R.團員之間曾有合約糾紛，但他與陳建寧一直保持音樂上的合作關係，而詹雯婷在現在的演唱會和巡迴演出中，仍在演唱許多由他創作的歌曲。對於三人合體的可能性，阿沁持樂觀態度，他認為當默契到了，大家心中自然會有感覺，並呼籲粉絲「不要著急」，如果真的有機會重聚，那絕對是一件好事。

樂團F.I.R.團長陳建寧與前主唱詹雯婷日前上演世紀大和解。（視覺中國）

F.I.R.自出道以來，憑藉團員共同創作的歌曲贏得廣大樂迷的喜愛，每一首歌都具有極高的傳唱度，成為許多人青春記憶中的經典，今仍讓許多樂迷難以忘懷。阿沁強調，合體的目的一定是為了粉絲，他願意尊重陳建寧和詹雯婷的意願。現在，粉絲們只需耐心等待，期待這三位音樂人能再次相聚登台，讓大家有機會重溫當年的青春歲月，再次聆聽這些膾炙人口的經典歌曲。這次的世紀和解，或許正是F.I.R.重組的第一步，為樂迷們帶來期待已久的驚喜。

