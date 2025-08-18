中年好聲音4｜肥媽、海兒等坐鎮海選　大灣區賽區逾千二人報名

中年好聲音4｜TVB重磅打造的真人秀歌唱比賽《中年好聲音4》已正式啟動全球海選，旨在為35歲以上的音樂追夢者提供綻放才華的舞台。本次賽事覆蓋粵港澳大灣區以及北美、新加坡、馬來西亞、澳洲等多個國家和地區。8月16日至17日，《中年好聲音4》大灣區賽區海選在廣州天河智慧城廣百廣場熱力開唱。海選首日由張佳添、徐洛鏘、以及肥媽Maria坐鎮。海選次日評審陣容則由張佳添，周國豐及海兒組成。



《中年好聲音4》大灣區賽區海選現場（官方提供）

8月16日至17日，《中年好聲音4》大灣區賽區海選在廣州天河智慧城廣百廣場熱力開唱。據悉，各大賽區報名情況火爆，其中大灣區賽區共計吸引了1200多名熱愛音樂的中年人士報名參與。

中年好聲音4｜各行各業中年人點燃音樂激情

作為《中年好聲音4》海選的重要網站之一，灣區海選現場不僅吸引了眾多音樂愛好者參與，而且觀眾還能通過埋堆堆APP全程線上同步直擊，共同見證這場屬於「中年追夢人」的音樂盛宴。

8月17日《中年好聲音4》資深評審坐鎮：海兒（左）、張佳添（中）以及周國豐（右）（官方提供）

據瞭解，本賽區參賽者年齡分佈呈現「多年齡段參與」態勢：35歲以上選手佔比達45%，40歲以上選手佔39%，50歲以上選手佔15%，亦有60歲以上選手報名。除此之外，選手更是來自各行各業，有英文老師、辦公室職員、餐飲店老闆、IT項目經理等等。舞台上，不同年齡段、來自不同行業的他們，在音符中煥發生命活力。

《中年好聲音4》大灣區賽區現場（官方提供）

中年好聲音4｜星光熠熠評委團坐鎮海選現場

為確保比賽的專業性與欣賞性，《中年好聲音4》灣區海選現場邀請到重磅評委團坐鎮，以專業視角發掘選手潛力。海選首日由三位資深評審坐鎮，分別是：金牌製作人張佳添、著名詞曲創作人徐洛鏘、以及深受觀眾喜愛的樂壇前輩——肥媽Maria。海選次日評審陣容則由金牌製作人張佳添，攜手資深傳媒人周國豐及實力派女高音歌唱家海兒組成，帶來多元評審維度。此外，《中年好聲音3》人氣選手陳嘉琦、劉曉昆擔任本賽區的串講嘉賓，以「過來人」視角與參賽者深度互動，分享比賽經驗。

8月16日《中年好聲音4》資深評審坐鎮：徐洛鏘（左）、肥媽Maria（中）以及張佳添（右）（官方提供）

本次海選現場亮點頻出，氛圍格外高漲。選手們的精彩演繹一次次點燃觀眾的熱情。評委的妙語點評及現場專業教學，將台上台下緊密相連，現場沉浸在音樂與競技融合的氛圍中，掌聲和歡呼持續不斷。

《中年好聲音3》人氣選手陳嘉琦（左）、劉曉昆（右）擔任大灣區賽區串講嘉賓（官方提供）

專業評審肥媽Maria在接受採訪時表示：「無論多少歲，只要擁有夢想，擁有對音樂的熱愛，都可以來參加比賽。夢想是可以實現的，一定不要放棄。只要來報名參加比賽的選手，都是我們這個大家庭中的一份子。

中年好聲音4｜中年夢想永不褪色

《中年好聲音》系列自開播以來，始終秉持「每個年齡段都有追逐夢想的權利」理念，往屆賽事中湧現出多位兼具實力與故事的中年歌手。本季賽事在延續初心的基礎上，通過線上線下聯動模式，讓更多懷揣音樂夢想的中年人獲得展示機會。

無論你身處何地，無論職業背景如何，只要心懷對音樂的熱愛，《中年好聲音》的舞台永遠為你敞開。目前各賽區海選仍在火熱進行中，可繼續關注TVB官方平台、埋堆堆官方平台獲取最新海選賽事資訊，讓我們共同見證中年音樂夢想的璀璨綻放！