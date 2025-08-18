今晚有歌廳｜林子祥葉蒨文聊夫妻趣事　爆阿Lam竟因女兒拍枱發火

今晚有歌廳｜無綫清談+音樂節目《今晚有歌廳》，由周國豐、支嚳儀（支支）、黃劍文、顏米羔主持，逢周日晚10點半翡翠台播映。8月17日晚嘉賓是林子祥（阿Lam）、葉蒨文（Sally）、《中年好聲音3》冠軍黃博及季軍劉洋。阿Lam與Sally在節目中亦分享很多有趣小故事，還大方聊夫妻相處秘訣。



《今晚有歌廳》8月17日晚嘉賓林子祥（阿Lam）、葉蒨文（Sally）。（官方圖片）

《今晚有歌廳》8月17日晚嘉賓《中年好聲音3》冠軍黃博及季軍劉洋。（官方圖片）

今晚有歌廳｜葉蒨文讚劉洋可愛似招財貓

8月17日晚播出一集的嘉賓，是林子祥（阿Lam）、葉蒨文（Sally）、《中年好聲音3》冠軍黃博及季軍劉洋；值得留意的是，阿Lam與Sally均曾擔任《中年3》嘉賓評審，四人甚有緣份。葉蒨文（Sally）席間以普通話大讚劉洋可愛：「我覺得他像一個招財貓。」

今集主題是「白頭到老」，演唱歌單為：

《秋去秋來》黃博

《瀟灑走一回》劉洋

《零時十分》黃博

《選擇》黃博、劉洋



葉蒨文（Sally）讚劉洋可愛像一個招財貓。（官方圖片）

今晚有歌廳｜《零時十分》與《十分十二吋》之間有玄機

在節目中暢所欲言的阿Lam和Sally，分享了很多有趣小故事，當中包括《零時十分》與林子祥經典作品《十分十二吋》之間的微妙關係；Sally笑言近年發現《零時十分》與《十分十二吋》之間有個巧合，就是《十分十二吋》代表林子祥生日日期（10月12日）之餘，《零時十分》兩組數字倒轉（12：10）也有異曲同工之妙。另阿Lam則爆料指當年創作《零時十分》，靈感竟來自「廁所道門」，阿Lam說：「閂咗道門有啲回音，好似喺個Studio仔咁，喺嗰度特別有靈感。」周國豐聞言追問：「呢首歌好似話半個鐘就搞掂咗？」阿Lam大方回應：「好似廿分鐘（笑）。」並爆料熱線謂：「不過《零時十分》唱到依家，（Sally）仲係唔明係咩嚟。」

葉蒨文讚林子祥脾氣好，但爆料阿Lam唯一一次真正動怒趣事。（官方圖片）

今晚有歌廳｜葉蒨文讚林子祥脾氣好似Quiet貓仔

結婚29年、一直被視為圈中模範夫婦的二人，還大方分享夫妻相處秘訣。Sally說：「第一，一定要Communicate，我一嬲即刻講……就算忍住都係喺面度（扮嬲豬表情），有咩即刻講，唔會積住積住。」阿Lam聞言即搞gag：「佢仲嬲我十年前嗰啲……（笑）。」Sally又大讚阿Lam脾氣好：「佢係一個quiet貓仔。」Sally又指阿Lam唯一一次真正動怒，是有一次家庭旅行，女兒因與男朋友傾了很久電話，結果電話費高達四千元，加上女兒在事件上態度不太好，令一向溫和的阿Lam亦忍不住拍枱發火，Sally說：「嗰吓我都跳起埋，我未聽過。」