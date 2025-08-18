女神配對計劃｜陳昇為李芷晴願主動退出　葉蒨文灑淚除林澤謙頸鏈

女神配對計劃｜由林盛斌（Bob）擔任金牌媒人兼主持的無綫熱播戀愛綜藝真人騷《Funki Finance呈獻：女神配對計劃》。8月17日星期日晚播出的第11集，集合了求愛勇者真情告白+淘汰兩大重要元素；由於真情流露及感人場面湧現，有網民事後盤點四大催淚位，分別為：細John、關嘉敏Carman互訴心中情、羅毓儀Yuki、海淦清T.Max溫馨彈結他及爆喊訴心聲、GM爆喊與葉蒨文Sophie真情對話，及陳昇Jaden為李芷晴Step甘願主動退出。



三位女神Sophie、Step及Carma在8月17日星期日晚於myTVSUPER陪大家睇直播時，亦同樣哭成淚人，感人度可想而知。網民：

「今晚這集超沉重，第一次追戀綜掉眼淚」

「冇諗過睇戀綜會喊到癡線」

「So far最正一集」

「喊到傻咗」

「GM嗰度我喊到要呻鼻涕」

「喊咗幾轉」



與以往不同的是，今次是由女神、非由花生團決定淘汰哪一位組員；由於每位女神只能留低最多兩名組員，故感到沒有勝算的組員可選擇是否調組；經過一輪調配，選擇調組的有T.Max（由羅毓儀組調去梁敏巧組）、醫美太子爺Kenneth（由羅毓儀組調去李芷晴組），葉蒨文及李芷晴則齊齊「爆quota」有三位組員，換言之二人要親手狠心篩走一位求愛勇者，相當殘酷。

向來被視為競爭激烈的Sophie組，雖然曾展望GM看似由頭帶到尾，但林澤謙Him及林堡熙Eddie完全沒有退縮，情願被淘汰也要向女神Sophie表忠，Him：「我唔轉組嘅原因係，我唯一嘅選擇就係Sophie」、Eddie：「鍾意就鍾意啦，點會有得轉架呢？」到了被淘汰前一刻，三人爭取機會「最後告白」，當中只有GM成功令Sophie冧爆甜笑，有得留低亦是意料之內；Sophie為GM配戴「進級鏈墜」時，忍不住甜回：「Gm，我冇你符呀真係」，事後Sophie亦坦言只要「對住GM就好想笑」。最終Sophie宣布淘汰Him：「我好欣賞我初初撳燈見到嗰個你…好多謝你最後鼓起勇氣同我講你想講嘅嘢」Sophie說畢即為Him除下心動頸鏈，之後終忍不住流下不捨之淚：「除頸鏈嗰吓，我有片段係見番我幫佢戴嗰吓，原來好多嘢都幾入肉幾入腦，我冇諗過係咁大感受」。

大方離場的Him，事後亦有在IG留言：「參加嘅時候記得有一條問題要填：五位女神你想選擇邊個？到個幕打開要選擇嗰一刻，再到最後出Camp前，其實我嘅答案一直都只有一個…多謝你。」「金牌媒人」林盛斌Bob亦有留言，並大讚阿Him夠型夠真心：「我仲記得之前嗰一晚再好清楚咁樣問多你一次，不如轉對象啦，但係你話唔會...雖敗猶榮...真心respect」。

李芷晴組的淘汰則更為催淚，當Step揀了Jacob成為第一位留低組員後，即在陳昇Jaden及Kenneth之間猶豫不決；為免女神陷於兩難，之前成功爭取到與女神同房福利的陳昇，竟主動叫Step淘汰他，陳昇事後說：「唔想佢難做，不如直接淘汰我，佢唔需要承受咁大嘅痛苦」面對陳昇的體貼更甘願犧牲，Step亦哭紅眼鼻相當淒涼，但事前曾提及過了一晚夜後，反而看清與陳昇難再有火花，為免拖泥帶水，Step忍著淚淘汰Jaden，反而Jaden報以大方一笑：「好高興認識到你，成個過程係開心，我都好希望我哋之後可以做到朋友」，並以「加油呀，你係女神嚟架」安撫Step不要哭，而Step亦邊忍淚邊多謝陳昇一路以來的照顧，Step事後坦言淘汰過程極殘忍：「嗰吓覺得好對佢唔住…」

事後看似內斂的陳昇，在IG留言總結這次難忘的旅程，並大讚李芷晴是真女神：「這是一段非常美好及刻骨銘心的旅程…Step是我人生中遇過最稱得上『女神』的女生，佢工作非常勤力、長時間拍攝到只剩數小時休息時間、會照顧所有人嘅感受、甚至因為任何一個人不愉快而令佢內疚很久、對世間所有嘅事，佢都保持友好及友善嘅態度，呢啲特質，在同佢相處過數日後便有所了解。以至故事最後，得知需要Step選擇嘅時候，我內心非常痛心，我知道又會令佢非常難做，好想幫佢分擔，因此，我主動要求佢淘汰我。」陳昇捨己成全女神的舉動，感動了不少網民，有網民大讚他真男人：「自我犧牲去成全對方，簡直係男人的浪漫，豆腐火腩飯加底」、「好sad，哭到抽搐，感受到你對Step嘅好」；向來真性情的關嘉敏，亦留言大讚：「你咁有型做咩！我喊到癲！好戥你心痛！」其實陳昇自我犧牲一刻，鏡頭拍到梁敏巧及王菲齊齊哭成淚人，足證場面超催淚。